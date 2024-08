Opinión 24-08-2024

La implementación de la IA en el eCommerce: más que una opción, una necesidad

Elías Zafe, DC Value Delivery Head de Infracommerce Latam



La Inteligencia Artificial (IA) se ha posicionado como una herramienta clave para optimizar diversos aspectos del comercio electrónico, desde el análisis de grandes volúmenes de datos hasta la personalización de la experiencia del cliente a la hora de recomendar productos cuando está a un paso de pagar. La IA está transformando la forma en que las empresas operan y se relacionan con sus consumidores en el entorno digital.

Según cifras del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial realizado por CENIA (Centro Nacional de Inteligencia Artificial), las empresas en Chile lideran la implementación de IA en la región. Esto también se ve reflejado en el comercio electrónico donde somos testigos de una constante adaptación a esta innovadora era digital, con una diversidad de aplicaciones y aportes que incentivan esta modalidad de compra y venta.

En tierras nacionales ya se está avanzando en la implementación de IA en las empresas, lo que se está aplicando también en el eCommerce, no obstante falta que las organizaciones adopten herramientas disponibles como el Marketing Automation con Journey 360°, Big Data, Machine Learning y el Marketing Predictivo. Y así, lograr un aumento en la conversión.

De esta forma, las diversas aportaciones de la IA al eCommerce dejan de ser una herramienta más y la convierten en un socio ideal para avanzar en un entorno de constante desarrollo digital. Lo que permite a las empresas anticiparse a las necesidades de sus clientes, ofreciendo experiencias de compra personalizadas y eficientes, acelerando y optimizando un proceso de compra-venta cada vez más frecuente en nuestro país.

Es por ello que, a medida que esta tecnología continúa avanzando, las empresas que sepan aprovechar su potencial estarán mejor posicionadas para prosperar en el dinámico entorno del eCommerce.

Hoy, el desafío de la industria es seguir creciendo en esta área, más allá de tener una competencia cada vez más intensa. Quienes sepan entender la importancia de implementar IA en sus servicios serán no solo los que entiendan mejor las exigencias de los consumidores, sino que también quienes se adapten de mejor forma al panorama digital y por ende, liderar el mercado.