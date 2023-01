La Importancia de la digitalización del rubro de la construcción

Opinión 31-01-2023

Sin duda, los procesos de digitalización han facilitado el que las empresas de diversos rubros se tornen más exitosas y competitivas y, en este sentido, el mundo de la construcción no se queda atrás.

La pandemia por COVID-19 favoreció el que cientos de empresas se enfrentaran de manera imprevista y acelerada a este proceso, sin embargo, aún quedan muchas que no se han sumado a este necesario cambio debido a variadas razones, como el no estar al tanto de lo importante que es digitalizarse y cuáles son sus verdaderos beneficios.

Ahora bien, es necesario recalcar que la transformación es imposible para las empresas sin dos elementos esenciales: aplicar tecnología innovadora y el talento humano, sobre todo, en estos tiempos de cambio y contingencia.

En Chile los datos sobre el uso de la tecnología en la industria de la construcción son determinantes. Según un estudio del Instituto McKinsey, la curva de digitalización de este rubro en los últimos 15 años ha sido igual a cero, ni siquiera del 1%.

Por eso es importante impulsar la transformación digital en la industria de la construcción, ya que traerá beneficios de ahorro de costos y tiempo, mejorará la calidad de vida para la población, la eficiencia energética, la resiliencia de los edificios y la productividad de la nación.

Estas ventajas se traducen concretamente en que los procesos de digitalización permiten que los colaboradores puedan monitorear y asesorar los flujos de trabajo de construcción, infraestructura y energía en todo tipo de proyectos, especialmente cuando consideramos, por ejemplo, que durante la fase de documentación los trabajadores pueden perder fácilmente una jornada laboral a la semana por redactar informes innecesarios.

Asimismo, estos procesos permiten fortalecer la toma de decisiones mediante la utilización de datos, por cuanto si toda la información está estructurada y recopilada estratégicamente desde la obra, se podrán analizar y utilizar en virtud de mejorar los resultados que quiere alcanzar la empresa en su plan estratégico, potenciando de esta manera la mejora continua de los procesos de trabajo.

Otro beneficio se traduce en el empoderamiento de los trabajadores y el involucramiento de los clientes, por cuanto una simple aplicación tecnológica puede permitir la participación y colaboración de todas las partes implicadas al compartir información con una simple foto, un comentario o con una fecha de entrega, facilitando así el trabajo diario de las personas dedicadas a la construcción.

Un hecho importante que respalda estas aseveraciones es que la transformación digital puede aumentar la productividad promedio en los sitios de construcción, al ayudar a visualizar errores repetidos en las producciones, identificar procesos que funcionan mal y además de los costos de producción.

Como SGO.CL nuestro objetivo es brindar el mejor sistema de gestión de obras y de contratos que permita a los profesionales y organizaciones tener procesos más seguros y eficientes, brindando para ello un servicio integral a las necesidades de nuestros clientes y mejorando continuamente nuestros sistemas a través de relaciones con miles de los usuarios de nuestra plataforma.

Los profesionales de la industria de la construcción están de acuerdo en que los tiempos han cambiado y que, para mantenerse en el negocio sin fallar, uno debe ser competitivo a medida que se reducen los márgenes. Hoy, una parte importante de las empresas constructoras latinoamericanas entienden la necesidad de formalizar los procesos de control de costos como parte de las asignaciones de construcción.

No debemos olvidar que este cambio es un proceso que requiere mucho trabajo y planificación a largo plazo, derribando barreras de resistencia. Te invito a digitalizar tu empresa, tu proceso de negociación publicitaria y todo lo que esté a tu alcance y, lo importante, sumarte a este cambio.