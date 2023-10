Opinión 29-10-2023

La importancia de la investigación

Loreto Twele

Infectóloga pediatra

Académica de Medicina de la Universidad San Sebastián





Los últimos tres años han sido para la humanidad un constante aprendizaje. En materia de investigación, educación y manejo de crisis, tal como fue el caso de Chile al momento de enfrentar los primeros meses de la pandemia de SARS-CoV-2, conocido mundialmente como Covid-19.

El gran despliegue impulsado por las autoridades de turno nos brindó la posibilidad de montar laboratorios en red para hacer millones de PCR, investigaciones de vacunas para encontrar una solución rápida y acertada a la emergencia que estaba ocurriendo en el mundo entero. Es en ese punto donde destaco el importante apoyo que entregaron las universidades de nuestro país al facilitar espacios, equipamiento y hasta personal para poder ser un apoyo en el manejo de la emergencia. No olvidemos que Chile fue puesto como ejemplo en varias ocasiones y distinguido por instituciones internacionales debido al trabajo efectivo que tuvimos para frenar el avance de este virus que cobró la vida de más 61.000 compatriotas.

Y es por eso que lamentamos profundamente perder la oportunidad de poder seguir potenciando la investigación y el desarrollo de vacunas en nuestro país tras confirmarse que el Laboratorio SINOVAC finalmente no llegará a Chile y se irá a otro país del continente, perdiendo un gran chance de que nosotros como chilenos, hubiéramos contado con una dotación de vacuna contra COVID-19, contra influenza contra tantas otras enfermedades que esta empresa produce.

Esto no nos afecta solo a los investigadores, sino que afecta al desarrollo de la salud pública. Desde las universidades seguiremos empujando en la formación de especialistas y expertos en distintas áreas, para que un futuro podamos obtener frutos y eso nos siga manteniendo en la palestra internacional como socios para el desarrollo de la salud pública mundial.