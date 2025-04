Opinión 16-04-2025

La importancia de la seguridad financiera y el crecimiento sostenible en las empresas



Andrés Gómez, CEO en Rex+





En el ecosistema empresarial actual, caracterizado por su dinamismo y constante evolución, asegurar la estabilidad financiera se ha convertido en un desafío crucial para las empresas que aspiran a perdurar en el tiempo. La reciente ola de startups que, tras alcanzar valoraciones millonarias en tiempo récord, terminan enfrentando quiebras estrepitosas, nos deja una valiosa lección: el crecimiento sostenible y la seguridad financiera son pilares fundamentales para la longevidad de cualquier organización.



Las startups, especialmente en el ámbito tecnológico, suelen optar por dos caminos de financiamiento principales: el crecimiento orgánico mediante capital propio y el crecimiento acelerado a través de rondas de financiamiento de fondos de capital de riesgo. Cada modelo tiene sus ventajas y desafíos, pero es fundamental comprender los riesgos asociados a cada uno.



El crecimiento orgánico, financiado principalmente con recursos generados por la propia empresa, permite avanzar de manera gradual, controlando su expansión y asegurando que cada paso esté respaldado por bases sólidas, no tomando toda opción de crecimiento acelerado en sacrificio por ello. Este modelo fomenta una mayor disciplina financiera, minimiza el endeudamiento excesivo y mantiene la independencia de los fundadores.



Por otro lado, el financiamiento mediante fondos de capital de riesgo impulsa un crecimiento rápido, pero conlleva riesgos significativos como la presión por retornos inmediatos y la dependencia de nuevas rondas de financiamiento.



Para lograr estabilidad financiera, las empresas deben contar con un plan de acción claro, definido por etapas, que permita prever escenarios, asignar recursos adecuadamente y evitar decisiones apresuradas. Un plan estratégico bien diseñado asegura que cada paso hacia el crecimiento sea meditado y sostenible, reduciendo riesgos y fortaleciendo la resiliencia empresarial.



La historia reciente ha mostrado ejemplos de startups que, tras recibir inversiones multimillonarias, no lograron sostenibilidad, mientras que las que optaron por un crecimiento orgánico demostraron mayor resiliencia ante crisis y cambios de mercado.



Asegurar la estabilidad no solo implica buena gestión de recursos, sino también contar con un plan que oriente cada decisión. Un crecimiento sostenible, respaldado por bases sólidas y un plan de acción por pasos, garantiza la supervivencia, la capacidad de innovar y enfrentar desafíos con confianza. La seguridad financiera es un requisito indispensable para un futuro sólido y exitoso, sobre todo en la industria tecnológica, donde los precios en el mediano plazo siempre bajan en la medida que el costo marginal de producir una unidad adicional tiende a cero.