Opinión 04-10-2025

La importancia de proteger datos sin perder la cercanía con usuarios

Zady Parra, Subgerente Operacional y Seguridad de Zenta Group

En un mundo hiperconectado, proteger los datos de los usuarios ya no es solo una obligación legal: es una expresión de respeto. Sin embargo, la protección de datos no debe convertirse en una barrera que enfríe la relación con quienes confían en las empresas. El desafío está en encontrar ese equilibrio delicado entre seguridad y cercanía, entre blindar la información y seguir hablando con voz humana.

Durante años, la industria tecnológica se enfocó en recolectar datos, mientras que en la actualidad, sabemos que el verdadero valor no está en acumularlos, sino en usarlos con propósito, transparencia y consentimiento. Los usuarios no quieren sentirse vigilados, desean ser comprendidos, y eso solo se logra cuando la protección de su información va de la mano con una comunicación clara, empática y honesta.

La cercanía no se pierde por tener políticas de privacidad robustas, sino que cuando estas se esconden tras lenguaje técnico, cuando se piden más datos de lo necesario, o cuando el usuario siente que no tiene control sobre lo que comparte. En Zenta Group, hemos aprendido que la confianza se construye explicando el “por qué” detrás de la data solicitada y respetando el silencio.

La tecnología nos permite proteger información con niveles de sofisticación impresionantes. Pero la cercanía se protege con cultura y equipos que entienden que detrás de cada dato hay una persona, historia y expectativa. La relación con el usuario se mide en la capacidad de generar vínculos duraderos.

Proteger datos sin perder la cercanía no es una fórmula técnica, es una postura ética, decidir que la seguridad no excluye la empatía, y que la privacidad no está reñida con la experiencia.

