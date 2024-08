Opinión 10-08-2024

La importancia de protegerse ante los embates del clima: Un llamado a la acción para el sector agrícola

Los recientes eventos climáticos que han azotado a Chile, dejando a su paso destrucción y pérdidas incalculables, nos recuerdan la vulnerabilidad de nuestro país ante los efectos del calentamiento global. Vientos huracanados, lluvias torrenciales e inundaciones han puesto a prueba la resiliencia de nuestras comunidades y, en particular, del sector agrícola, uno de los pilares de nuestra economía.

En este contexto, Lionel Soffia, CEO de Gallagher Chile, enfatiza la importancia de contar con herramientas que nos permitan enfrentar estos desafíos con mayor seguridad. "Los seguros agrícolas no son solo un producto financiero, sino una inversión en el futuro de nuestros agricultores. Al proteger sus cultivos y sus medios de vida, estamos contribuyendo a la estabilidad de todo el sector y a la seguridad alimentaria del país".

Si bien los seguros agrícolas tradicionalmente han cubierto riesgos como heladas, sequías y granizadas, las nuevas realidades climáticas exigen coberturas más amplias. "Hoy en día, es fundamental contar con seguros que protejan a los agricultores ante eventos catastróficos como inundaciones, vientos huracanados y deslizamientos de tierra. Estos fenómenos, cada vez más frecuentes e intensos, pueden causar pérdidas totales en un solo evento, dejando a los productores en una situación económica muy vulnerable", explica Soffia.

La diversidad de los cultivos y las condiciones climáticas en Chile hacen necesaria una asesoría personalizada para ámbito de esta industria. "En Gallagher, trabajamos de la mano con nuestros clientes para diseñar soluciones a medida que se adapten a sus necesidades específicas. Nuestro objetivo es que los agricultores puedan dormir tranquilos, sabiendo que están protegidos ante cualquier eventualidad", afirma Soffia.

El programa de seguros agrícolas de Indap ha sido fundamental para facilitar el acceso a esta herramienta a los pequeños productores. Sin embargo, es importante destacar que la protección ante eventos climáticos extremos requiere coberturas adicionales que no siempre están incluidas en estos programas.

"En Gallagher, complementamos la oferta de Indap con una amplia gama de productos y servicios, brindando a los agricultores una protección integral. Además, trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades y las asociaciones agrícolas para promover la cultura de la prevención y la gestión de riesgos", agrega Juan Carlos Aguilera, líder de la División Agropecuaria en Gallagher Chile.

La reciente catástrofe climática nos ha mostrado la importancia de actuar de manera proactiva para enfrentar los desafíos del futuro. Los seguros agrícolas son una herramienta esencial para construir un sector agrícola más resiliente y sostenible. "Invitamos a todos los agricultores a que se informen sobre las opciones disponibles y a que se acerquen a un asesor especializado para evaluar sus necesidades. En Gallagher, estamos comprometidos a acompañarlos en este camino", concluye Soffia.