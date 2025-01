Opinión 16-01-2025

La importancia del I+D para garantizar la protección de los cielos nocturnos

Eduardo Alvaro, director comercial para el Negocio Profesional de Signify en Sudamérica

Avanzar hacia una iluminación más sostenible en todo el territorio nacional es hoy uno de los desafíos prioritarios en Chile. Desde el 19 de octubre de 2024 rige en el país la nueva norma lumínica nacional dispuesta en el Decreto Supremo 01 (DS01) del Ministerio de Medio Ambiente, en reemplazo de la normativa DS43 que solo regulaba los cielos de la zona norte donde se encuentran los principales observatorios astronómicos de Chile.

En el actual contexto, el DS01 es de suma importancia; la necesidad de reducir la contaminación lumínica para proteger la biodiversidad y la salud de las personas es urgente. Según indica el Ministerio de Medio Ambiente, cerca del 83% de la población mundial vive bajo cielos contaminados y en Chile, solo el 1% de la población habita en zonas con cielos oscuros . Además, se estima que la contaminación lumínica aumenta en un 2% anualmente.

Por ello, es crucial el cumplimiento del nuevo reglamento, donde el trabajo público-privado juega un rol clave. La industria está consciente del escenario y requiere de innovación y desarrollo con altos estándares para garantizar la protección de los cielos nocturnos.

Frente al nuevo reglamento, ofrecemos una avanzada tecnología en el portafolio de nuestras luminarias profesionales. Los informes de laboratorios locales confirman que las líneas de productos de nuestras marcas Philips y Cooper Lighting desarrolladas para esta normativa, no solo cumplen, sino que exceden las expectativas en términos de reducción de la contaminación lumínica, ofreciendo una solución con un alto índice de reproducción cromática (CRI) y una elevada eficacia luminosa dentro de los nuevos parámetros de la normativa DS01. Esto nos posiciona hoy como la opción preferida para proyectos de iluminación sustentable en el país.

En Signify, compañía mundial en iluminación, operamos en más de 70 países, trabajando de manera permanente con la innovación y la sostenibilidad como insignia para aportar a ciudades más inteligentes. En 2023 invertimos el 4.3% de nuestras ventas a nivel global en I + D, reforzando nuestra constante propuesta de productos innovadores. Tenemos un propósito claro y simple: liberar el extraordinario potencial de la luz para lograr vidas más brillantes y un mundo mejor. Para cumplir este propósito, la sustentabilidad es fundamental; no solo nuestros productos son innovadores y respetuosos con el medio ambiente mejorando las vidas de las personas, sino también lo es la forma en que operamos como empresa. Estamos comprometidos con lograr la neutralidad de carbono, con un plan de cero emisiones netas hacia 2040, y brindar acceso a la luz a las comunidades desfavorecidas y marginadas.

Asimismo, la empresa es carbono neutral en sus operaciones a partir del año 2020 y desde su salida a la bolsa es parte del Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones. Además, en el tercer trimestre de 2024, la empresa avanzó en los compromisos de su programa de sostenibilidad Brighter Lives, Better World 2025 que contribuyen a duplicar su impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.