Opinión 10-03-2024

La industria TI necesita incorporar más mujeres en Chile



Bernardita Orellana, Gerente de Comunicaciones Samsung Electronics Chile



En un mundo digitalizado, la participación de las mujeres en sectores de alta proyección de crecimiento -como la industria tecnológica- es un tema de vital importancia. En esta línea, el Día Internacional de la Mujer nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los avances logrados y los obstáculos en el camino de búsqueda de la equidad de género, especialmente en áreas de las que no siempre hablamos, como lo es el sector de gaming.



Los videojuegos son una actividad popular en Chile. El 80% de los gamers en el país juegan hasta 4 horas al día, y un 50% invierte mensualmente en este tipo de juegos, según un estudio realizado por Nexoplay y Jelly. Sin embargo, a pesar de su éxito como industria en el público local, no se identifica en la parte laboral relacionada a videojuegos, que las mujeres puedan participar con bases de paridad e inclusión.



Por ejemplo, el reciente estudio llamado “Mujeres en la Industria de los Videojuegos: Trayectorias, Transformaciones y Tendencias”, realizado por la Asociación de Mujeres en la Industria de los Videojuegos, nos revela que aún persisten importantes barreras que impiden una mayor participación femenina en este ambiente. De una muestra de 600 mujeres, un 40% de las encuestadas reporta haber experimentado discriminación de género en este campo, una cifra que ha bajado positivamente desde 2021, cuando alcanzaba un 81%.



Con todo, aún queda camino por recorrer en la búsqueda por la equidad de género en la tecnología. Y en este recorrido debemos participar todos: Sociedad civil, familias, consumidores, sector público y empresas privadas. Desde nuestro lado como compañía global, iniciativas como las que desarrollamos en Samsung localmente, están aportando su granito de arena en este propósito. Nuestro compromiso con la promoción de la participación de las mujeres en STEM a través de programas como Solve for Tomorrow y Samsung Innovation Campus, busca brindar acceso a educación y oportunidades laborales en la industria TI, contribuyendo a cerrar la brecha de género en este campo.



Los resultados obtenidos por estas iniciativas son alentadores. En 2023, el 54% de los inscritos en Solve For Tomorrow en América Latina fueron niñas, teniendo entre sus ganadores a grupos integrados 100% por mujeres. Esto es un claro indicador del interés y el potencial que las mujeres tienen en la tecnología, y demuestra que las mujeres tienen la creatividad y la determinación para destacarse en este campo.



De hecho, muchos de los proyectos que he visto de estas alumnas con los años, se relacionan a la programación y uso de los videojuegos como herramientas para mejorar el futuro. Esto me llena de admiración, orgullo y confianza en que tendremos más mujeres en la industria TI y gamer.



Aun así, estos avances no deben conducirnos a la complacencia. Nos queda mucho por hacer para garantizar que las mujeres en Chile tengan igualdad de oportunidades en todo tipo de negocios y sectores.



Es necesario seguir fomentando la educación y el acceso a recursos en STEM desde edades tempranas, así como promover una cultura organizacional que rechace cualquier forma de discriminación de género. El Día Internacional de la Mujer nos recuerda la importancia de seguir trabajando hacia un mañana donde las mujeres en Chile (y en todo el mundo) puedan participar plenamente en la tecnología, contribuyendo así con su innovación a nuestra sociedad.



Ellas son el futuro de esta industria.