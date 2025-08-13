Nacional 13-08-2025

La mitad de los chilenos es inactiva físicamente y aumentan sentimientos de soledad

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) 2023-2024, la primera medición realizada después de la pandemia.

El estudio, coordinado por el Departamento de Epidemiología del Minsal y aplicado por la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) de la Pontificia Universidad Católica, entrevistó a 16.590 personas entre octubre de 2023 y febrero de 2024, con representatividad nacional, regional, por nivel socioeconómico, sexo y ámbito rural y urbano.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que la encuesta "muestra el retroceso en algunos parámetros tras la pandemia" y recalcó que la salud "no solo es atender enfermedades, sino mejorar el bienestar de la población".











