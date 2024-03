Opinión 09-03-2024

La mujer y su protagonismo en salud



Mg. María Isabel Benavides Roca

Mg. Honoria Fernández Pino

Docentes Carrera de Enfermería

Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca



El cuidar nace de la combinación entre el arte y la ciencia del cuidado, donde la mujer a lo largo de la historia ha desempeñado un papel protagónico dado su carisma y la habilidad técnica para brindar cuidados en salud, cuidados que, dada la naturaleza cálida y empática, ha permitido que las profesionales sanitarias brillen por luz propia y derriben estereotipos de la atención médica.

Las mujeres han encontrado en el ámbito de la salud una vía para trascender los límites impuestos por la sociedad, demostrando una destreza excepcional en el arte de cuidar y dar vida, derrumbando roles asociado al género que históricamente las relegaban y no permitían destacar el gran potencial a la hora de cuidar en salud. Desde enfermeras pioneras como Florence Nightingale hasta las valientes médicas como la Dra. Ruth Puffer, reconocida como heroína de la salud por la OPS, desafiaron las adversidades en todo el mundo para contribuir en este ámbito.

El aspecto humano del cuidado y dar vida va más allá de la administración de medicamentos o la realización de procedimientos médicos. Es estar presente, escuchar con empatía, ofrecer consuelo en momentos de angustia y de acompañar en el proceso de recuperación, donde las mujeres, con su sensibilidad innata y capacidad para establecer conexiones profundas, dejan una huella indeleble.

En la actualidad, el protagonismo de la mujer en el arte de cuidar es más evidente que nunca, siendo un pilar para la primera línea de la lucha contra la pandemia. Médicas, enfermeras, paramédicas y tantas otras profesionales de la salud lideraron una batalla contra un enemigo invisible, que las llevó a un sacrificio, dedicación y valentía excepcional, siendo la piedra angular sobre la cual se construyó la respuesta sanitaria global.

La Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas establece la participación y el liderazgo de las mujeres como fundamentales en todos los ámbitos del desarrollo. En las últimas décadas, se ha manifestado una creciente participación de las mujeres en puestos profesionales en salud, particularmente un incremento sistemático y muy significativo desde la década de los 80. No obstante, el liderazgo de las mujeres en este campo no está exento de desafíos, pues a menudo enfrentan barreras adicionales como discriminación de género, falta de modelos a seguir, menor participación en investigación, desigualdad salarial, entre otros, por lo que es fundamental reconocer y abordar estas injusticias entregando igualdad de oportunidades para el desarrollo científico que contribuya a la salud y bienestar de la sociedad a través de una mayor participación femenina en el campo de la salud.

La mujer ha demostrado una maestría excepcional en el arte de cuidar, expresión sublime de humanidad, donde se entrelazan la ciencia y el corazón, la que guiada por su empatía, compasión y compromiso con el bienestar de los demás, permiten reconocer y valorar este rol protagónico en el cuidado y contribución a la salud, siendo no solo un acto de justicia, sino también un paso hacia un futuro más equitativo y compasivo para todos.