Opinión 23-10-2024

La música como puerta a la Cuarta Dimensión (SEGUNDA PARTE)

Williams Elgueta, músico



El Despegue Emocional



El despegue hacia la cuarta dimensión no se da de manera intelectual, sino emocional. La música es un vehículo que no solo nos permite entender, sino sentir esa cuarta dimensión. Esa colección emocional que se genera con ciertos tipos de música, ya sea a través de una sinfonía cargada de tensión o una pieza minimalista que explora el silencio, es lo que comienza el proceso de desconexión de lo físico y lo mundano, y el acceso a un estado superior de conciencia.



¿Qué Tipo de Música Facilita Esta Conexión?



No hay un solo género o tipo de música que pueda considerarse la llave definitiva hacia este espacio. Sin embargo, ciertos géneros y estilos tienden a provocar estas experiencias más fácilmente:



La música clásica: Composiciones de Beethoven, Mahler o Debussy a menudo tienen la capacidad de transportar a quien las escucha a este espacio más profundo, con sus cambios abruptos en dinámica, tensión armónica y largas progresiones de escalas menores.

El jazz: Especialmente en su forma más experimental o de improvisación, el jazz explora las disonancias y la libertad creativa, permitiendo que el músico y el oyente accedan a un estado más fluido, sin reglas fijas, lo que es comparable a este concepto de cuarta dimensión.



Música electrónica ambiental: Géneros como el ambient o el minimal techno, con su repetitividad y texturas sonoras amplias, pueden inducir un estado meditativo, donde la mente comienza a desprenderse de lo físico y se expande hacia lo emocional y lo abstracto.



Música tradicional y espiritual: Cantos gregorianos, mantras o música ritual también tienen una cualidad trascendental, porque son diseñados para inducir un estado de meditación o trance, conectando el cuerpo con lo espiritual.