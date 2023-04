Opinión 23-04-2023

La necesidad de modernizar la educación en Chile

Luis Valenzuela, Channel Manager VAR, Epson Chile. |Foto aquí|



No es noticia que la sociedad chilena haya pasado por cambios en los últimos años. Desde el ámbito socioeconómico a los efectos de la pandemia, hay muchos paradigmas en el Chile de hoy que aún son nuevos y requieren desarrollo. En este sentido, uno de los principales cambios ha sido el tecnológico; pero como estos cambios suceden a veces tan rápido, quizás es bueno detenerse a preguntarse qué clase de nuevas tecnologías hay disponible, qué cambios ya se están produciendo y qué podemos esperar a largo plazo.



Este es un tema que se relaciona directamente con la educación. Ya que las generaciones más jóvenes son las que mejor comienzan a interactuar con las nuevas tecnologías a nivel cotidiano, ya sea para interactuar con otros a través de redes sociales o de aplicaciones de mensajería; también para consumir contenido digital de video, música o videojuegos. Debiese ser natural, entonces, que las salas de clases cuenten con la presencia tecnológica que les permita desenvolverse con el tipo de lenguajes digital al que ya están acostumbrados, incluso como una forma de prepararlos para cuando dichos avances sean indispensables fuera de los estudios.



La transformación digital ofrece una oportunidad de replantear la educación a través de los nuevos medios disponibles. Un ejemplo muy directo de esto es el uso de transmedia en la educación; como impartir clases con contenido digital que se compare con las formas de interacción y la narrativa que tienen las redes sociales. Si bien muchos educadores lo consideran una distracción, lo cierto es que los más jóvenes están acostumbrados a recibir, procesar y compartir grandes cantidades de información a través de la transmedia. Lo que la convierte en un recurso con altos potenciales educativos, haciendo que los alumnos interactúen más intensamente en la sala de clases. ¿Cómo puede competir un pizarrón tradicional, análogo y estático frente a la riqueza de la transmedia donde el relato se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación?



Sin embargo, integrar la transmedia dentro de la sala de clases no es fácil. Además del reencuadre de paradigmas, como lo es la presencia y el manejo de medios completamente digitales en la enseñanza, están las necesidades tecnológicas. Por ello es que la modernización debe ser integradora. A esta última es a la que respondemos en Epson con nuestra línea de videoproyectores interactivos.



Junto con ser una herramienta digital que integra diferentes medios y plataformas, nuestros videoproyectores interactivos también están diseñados para poder funcionar de forma no disruptiva en una sala de clases. O sea, si bien se instala donde va el pizarrón, no lo reemplaza. La idea detrás de este diseño es ofrecer una transición digital que sea incremental sin ser disruptiva. Esto debido a que la idea no es que las nuevas herramientas reemplacen la educación tradicional, sino que la impulsen.



Por ello es importante que tanto profesores como alumnos dispongan de materiales más modernos sin perder acceso a los tradicionales. En este sentido, desde Epson podemos aportar en esa transición con el compromiso de entregar el soporte, el apoyo y la orientación necesarios en este ambiente de desarrollo educativo.