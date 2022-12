Opinión 24-12-2022

La noche que fue luz (*)

Dr. Carlos Norambuena S.



Aquella noche, la de Navidad, las sombras parecieron aventarse.

Había sonado para ellas y para la Navidad entera, la hora de la Verdad; tan esperada, tan anunciada y tan esquiva.

¿Y por qué huyeron las tinieblas?

Sencillamente, porque la Verdad tiene el brillo de la Luz.

La oscuridad es la representación de una caverna pestilente y la luz de un cielo abierto y despejado. En la primera pueblan los monstruos repugnantes y rastreros, en cambio en la amplia y transparente atmósfera, vuelan libremente las aves para embriagarse con sol y con alturas.

Esa noche nacía Jesucristo y con Él, la luz derrotaba a las sombras.

Dos milenios atrás, la humanidad vivía una era de oscurantismo religioso que hacía gala de un paganismo libertino y politeísta. Las fuerzas del mal -a la grupa de las legiones romanas- azotaban sin piedad todo brote de fraternidad, de libertad, de bondad y de justicia. Por doquier abundaban el abuso de poder, el sometimiento cruento, la delación, la persecución y el exterminio.

Un cambio tremendo era indispensable, urgente, necesario. Debían surgir los valores humanos. La lucha tenía que librarse en el frente de las ideas, de las conciencias. El cambio debía obrar en la mente y en el alma de los hombres.

Resultaba imperioso un acontecimiento solemne, celestial. Providencial, diría yo. La humana condición no podía asumir la colosal empresa de ordenar el mundo.

Y éste acaeció. Tras la anunciación del Arcángel, nació Jesucristo, en Belén, en tierras galileas.

El mundo entero tembló de alegría, de fe y de esperanza. La Divinidad se había humanizado por medio de un insondable milagro.

Lo demás es Historia y dueño es cada cual, de narrarla a su manera o interpretarla a su arbitrio.

Aquella noche brilló la gran Luz, pero al parecer no todos los hombres la vieron. O no quisieron verla.

Han pasado los siglos y su fulgor se ha apagado en parte. (*Publicado en diciembre del año 2000)