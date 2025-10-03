viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 03-10-2025
    La Nueva Longevidad
    Publicidad 12
    Señor Director:

    La longevidad es uno de los grandes logros de la humanidad. Gracias a los avances sociales, culturales y científicos, hoy vivimos más y mejor que nunca antes en la historia. Sin embargo, el mayor obstáculo para la plena integración de las personas mayores en la sociedad no es biológico sino cultural: el edadismo, esa visión negativa y estereotipada que reduce el aporte de las personas mayores y limita nuestro modo de imaginar el futuro.
    En el día internacional de las personas mayores, es importante destacar la necesidad y desafío permanente que tienen las organizaciones para posicionarse como agentes claves en la construcción de una nueva mirada sobre la longevidad. Adicionalmente, por su misión formativa, investigativa y de vinculación con el entorno, la comunidad académica está llamada a promover una cultura que reconozca a las personas mayores como actores centrales del presente y del futuro, y a la vejez como una etapa plena de la vida.
    Cada disciplina puede aportar a construir proyectos de vida, instituciones y sociedades que reconozcan a las personas mayores como protagonistas activos, y a la vejez como una etapa valiosa que enriquece a todos.
    Sostener una mirada positiva sobre la longevidad es una tarea compartida: aprender a verla como un logro y no como una carga, como una oportunidad y no como una amenaza. Se trata de valorar el aporte de las personas mayores en la generación de conocimiento, la transmisión de experiencia y la construcción de cohesión social, entendiendo que la nueva longevidad nos concierne a todos.


    Teresita Serrano
    Decana Psicología UDD

    Freddy Mora | Imprimir | 25

    Otras noticias

    Sostenibilidad en la educación superior: de la declaración a la cultura organizacional
    Sostenibilidad en la educación superior: de la declaración a la cultura…
    Tres acciones clave para potenciar el servicio al cliente
    Tres acciones clave para potenciar el servicio al cliente
    LA IGLESIA PATRIMONIAL DE YERBAS BUENAS
    LA IGLESIA PATRIMONIAL DE YERBAS BUENAS
    Cambio de estación: incentivo para la práctica motriz y juegos al aire libre
    Cambio de estación: incentivo para la práctica motriz y juegos al aire…
    Día Nacional del Medio Ambiente: Un día para recordar lo que olvidamos
    Día Nacional del Medio Ambiente: Un día para recordar lo que olvidamos
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para