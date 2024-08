Deportes 28-08-2024

La Ovalada fue de Plata: En un dramático partido Weichafe ganó a la U de la Frontera en el Rugby por 26 a 15

- Equipo linarense dio vuelta el partido y se quedó con la victoria

La ciudad de Temuco quedará en la mente de los gladiadores de Weichafe. En la cancha número dos del Germán Becker se coronaron campeones en la Copa Plata del TIR 2024 .

Es sin duda el campeonato Interregional Centro Sur más importante del país .Un evento que reunió a mas de 18 clubes , desde Curicó hasta Castro, y que contó con la participación de 4 asociaciones de rugby , donde cerró su edición con una emocionante final en Temuco .

Después de 4 meses de ardua preparación con un trabajo y sacrificio del equipo rayado de Weichafe , lograron ir pasando vallas y dejando en el camino a grandes cuadros , para disputar la final de la Copa Plata con el elenco local de la Universidad de la Frontera de Temuco , a quien venció por 26 a 15 . Un duelo que no fue fácil , comenzó con la ventaja de los locales liderando el primer tiempo .Sin embargo, Linares no estaba para sorpresas ingratas y demostró en la cancha que venían con las ganas de ganar . Con una estrategia demostrando su cohesión logró revertir el marcador y se quedó con la plata , gracias a las órdenes entregadas por su Head Coach , Diego Villegas .

El capitán de Weichafe , Carlos Carvajal , al ser entrevistado por Alfonso Bravo de comunicación del equipo de rugby Linares , dijo que “ esto es un reflejo de la importancia de la confianza en el sistema de juego . Tenemos a uno de los mejores jugadores experimentados , como Zorobabel Cuevas . Este logro es para nuestro semillero y las nuevas generaciones . Destacar a Michel Valdés , otro pilar de nuestro club . Este triunfo no sólo es un motivo de celebración para los jugadores y cuerpo técnico, sino que representa un reconocimiento para quienes creyeron , y hemos posicionado a Weichafe como un referente de este deporte en toda la región del Maule” .

Agradecer por las fotografías , al profesional Alfonso Bravo Vargas , por el magnífico trabajo que realizo en la ciudad de Temuco.

Un reconocimiento importante para el municipio linarense , en la persona del alcalde Mario Meza y el concejal del Deporte Christian Gonzalez , por el apoyo en el transporte para la movilización a la final Interregional



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo