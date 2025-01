Opinión 09-01-2025

La pandemia me ayudó a encontrar mi propósito en la vida

María Pía Yovanovic Casale

Fundadora y Directora

Prefiero el Maule



Hace 4 años en medio de la incertidumbre de la pandemia decidimos con mi familia tomar acción y hacer algo para ayudar. Fue así como nace Prefiero el Maule. Una campaña casera, artesanal, sin presupuesto, llena de amor, creatividad y con el ingrediente más lindo “la buena voluntad de muchos”. Lo que iba durar 3 meses se transformó sin pensarlo en el propósito de mi vida.

Desde el primer día, el objetivo de Prefiero el Maule ha sido muy claro: promover y fortalecer la identidad y el desarrollo de la Región del Maule. Y en este caminar he conocido emprendimientos que me han enseñado tanto y que me motivan para seguir adelante. Los emprendedores saben de constancia, de derrotas, de aciertos y desilusiones. Esa montaña rusa de emociones que les toca vivir los 365 días del año para subsistir y crecer es la que me motiva a darles vitrina, a impulsar sus negocios, a hacer que sus productos están presentes en más puntos de venta.

Prefiero el Maule es una gran comunidad que ha logrado consolidar una red de productores locales que no solo ha permitido mejorar la economía regional, sino también fomentar un consumo más consciente y sostenible. Prefiero el Maule ha puesto al Maule al centro y ha impulsado el poner en valor lo nuestro.

El año pasado la red Mujer Impacta me motivó y ayudó para que nos convirtiéramos en una Fundación; justo en el momento que mas cuestionadas están las fundaciones. Pero había que hacerlo porque es imposible crecer, contratar equipo o recorrer más la región con los propios ahorros o de mi familia, ya que aún Prefiero el Maule no ha recibido aportes económicos para financiar esta iniciativa.

Con la experiencia de más de 13 años como Gerente de Marketing he comenzado al revés porque con paciencia formé una gran Marca, hice la comunidad, generamos juntos instancias de aprendizaje con Universidades y ayuda del mundo civil y ahora me toca el desafío de hacerlo sustentable y que pueda tener mi equipo.

En estos 4 años he tomando cursos, talleres y oportunidades que me presenta la vida y las redes sociales.

Uno de los más increíbles fue mi pasantía en Italia gracias a la beca de IILA (Organización International Italo latinoamericana) el programa “habilitas”, donde pude aprender sobre Agroturismo y multifuncionalidad del mundo rural y compartir experiencias con otros líderes en desarrollo regional. Postulé a esta beca gracias a Carolina Rojas (docente de la UCM) que me dijo “postula porque vas a ganar, eres la mejor candidata para esta beca”. Postulamos 837 personas de distintas nacionalidades y quedamos 6.

Viví durante poco más de 1 mes recorriendo el norte (3 regiones) de Italia con los mejores mentores Fausto Faggioli y Mauro Fini. Participamos de Ferias internacionales donde conocí muchísima gente e intercambiamos tantas experiencias. Visitamos Alcaldes de pueblos pequeños, conocimos Cooperativas que hacen una labor maravillosa, nos juntamos con asociaciones gremiales, emprendedores, periodistas, artesanos entre otros.

La conclusión para mí es que los Italianos saben de trabajo en equipo y se unen para todo. Hacen rutas de senderismo, inventan rutas para ciclistas pero unen a todos y cada uno de los pueblos pequeños dando trabajo a muchos e impulsando a todos. No se ven como competencia. Los italianos le dan un valor tremendo a la ruralidad. Desde la pandemia comenzaron a darle más fuerza aún a programas y actividades que potencien al Turismo rural. Espero aplicar todo lo aprendido en el Maule.

¡Gracias por preferir el Maule!