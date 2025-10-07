Opinión 07-10-2025

LA PATRIA DESDE EL MORRO

Tily Vergara



“Un viaje se comienza con una inquietud y se termina con melancolía”, acertada sentencia del periodista Alipio Vera.

Uno de los placeres de la vida es viajar y conocer lugares que nunca soñamos ver por la distancia y la escasez de medios para realizarlo. Hoy en día existen facilidades para viajar: paquetes turísticos con ciertos beneficios para la tercera edad, muchas ofertas y expectativas. Viajar en avión ya no es una mera ilusión, las distancias se acortan en la comodidad de un vuelo; así podemos conocer parte de Chile y disfrutar de la diversidad de paisajes y climas que presenta el territorio.

Destino: Arica. Se vuela sobre una alfombra de nubes semejante a una encrespada plataforma que contrasta en la altura con un cielo límpido y celeste. Es de mañana y el avión desciende entre un manto de niebla que se esfuma al aterrizar.

Compartimos el mismo itinerario un grupo de personas mayores, al ingresar a la ciudad nos sorprende ver arbustos de hibiscos floridos cuyo tinte carmín da un toque primaveral en las veredas, saliendo al paso como un saludo de bienvenida . La bruma se va esfumando con el paso del sol dejando una temperatura ambiente equilibrada donde el calor se combina con la fresca brisa marina; el entorno ideal para caminar y disfrutar de todo lo que está al alcance.

El Morro de Arica. Al llegar a la cima y contemplar la inmensa bandera que flamea desplegando en el aire su hermosura tricolor se llena el espíritu de patriotismo al pensar en lo sucedido a los soldados que a pesar de los grandes inconveniente derrotaron al enemigo y conquistaron el Morro para Chile. ( Gran relato de ese episodio en la obra “Adiós al Séptimo de Línea “ de Jorge Inostroza”).

La hermosa Catedral San Marcos, (diseño de Gustavo Eiffel),pintoresca y original, marcando presencia entre palmeras y buganvilias de vivos tonos rojos. El terminal agropecuario que abastece a toda la región, variedad de frutos, verduras y abarrotes., y tantos lugares hermosos para pasear.

Nos internamos por el camino al desierto de Atacama donde se destacan campos de cultivo, los cerros con su característico color beige profundo. En el sector de cerro Sombrero ( cuyo nombre se debe a su forma), se aprecian los geoglifos de La Tropilla , expresión de arte milenaria que nos deja con la boca abierta.

Es una experiencia que rejuvenece el espíritu visitar valles como el de Azapa que embriaga la mirada con un verdor destacado en el desierto, nos encontramos con el Museo San Miguel de Azapa de la Universidad de Tarapacá que contiene el historial de los pueblos milenarios que dejaron imborrables huellas como momias, de la Cultura Chinchorro, utensilios y herramientas primitivas que usaban para preparar sus muertos, perdurando con el paso de los siglos, testimonio imborrable que certifica su permanencia en estas latitudes. Todo explicado detalladamente por nuestra guía. Además se aprecia un vergel donde se encuentran especies vegetales como platanal, Algarrobo y muchos más extendidos y mezclados entre bellas flores que mese la brisa. Nadie piensa que estamos en pleno desierto,

Muchos recuerdos afloran a la mente de la magnificencia del paisaje desértico que irradia gran energía y renueva el ánimo con esa serenidad que nos insta a pensar en la maravilla de la naturaleza, diversidad de paisajes de norte a sur y cada cual con su especial encanto.

También hay enriquecimiento en la experiencia de conocer personas y compartir con ellas, donde surge una afinidad que hace grata la conversación y corta las horas.

Con Francia, mi compañera de viaje, tuvimos el honor de conocer a un matrimonio digno de destacar por su cordialidad y empatía, que después de haber cumplido con su vida laboral, decidieron recorrer el mundo y rescatar los beneficios que proporciona salir de la rutina de la vejez. Admirable pareja: Enrique, 95 años ( tuvo que mostrar la cédula para creer su edad), con una vitalidad de 60 años, o menos, sin pecar de exageración. Berta con algo más de 70 años, aparenta mucho menos. Como dos enamorados viajan casi todo el año y qué bien les hace. Son personas alegres, cultas, compatibles en toda circunstancia. A la hora de estar en la mesa nos adueñamos del mismo lugar para hacernos compañía y cómo disfrutamos. Encantadores seres que Dios ubica en este mundo para dar un ejemplo de armonía, amor recíproco y gran complicidad. Es envidiable ese goce que sienten al estar uno cerca del otro. Como todo en esta vida, han tenido sus momentos trágicos y difíciles de enfrentar pero esa unión que los ata con la fuerza del amor verdadero los ha fortalecido y se nutren de cada viaje como si fuese una mágica poción.

Tuvimos un emotivo encuentro con mi amigo y compañero del Poli, Arturo Sánchez que junto a Mariluz, su señora, nos agasajaron con un rico almuerzo en su bello hogar.

También conocimos a personas muy gratas como Dania de Santiago y María Antonieta de Puerto Mont, bellas damas que siempre recordaremos con gran cariño.

Con todo entusiasmo recomiendo Arica siempre Arica. Del viaje volverán más renovados ,optimistas y con ansias de volver.

“ Arica, flor de azúcar y blancura,/ de nuestra dulce Patria frente pura,/rosa de arena, flor distante,/ toca el Perú tu cabeza pampina/ y como un luciérnaga marina/ adelantas la Patria al hijo errante. “ (Neruda)



