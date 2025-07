Opinión 09-07-2025

La peor señal es resignarse al abuso



José Ignacio Camus





Escuchar que no es recomendable despedir a los funcionarios involucrados en el fraude de licencias porque podrían seguir delinquiendo en otro lugar no sólo desconcierta, sino que también preocupa. La señal que se entrega es que, ante la falta de control, conviene retener al infractor, como si tolerar el abuso fuera una forma de reducir el riesgo.



Llevo años trabajando en cumplimiento y crisis reputacionales. Sé que los problemas de fondo no se resuelven despidiendo en masa, pero también sé que la integridad se sostiene con convicción, no con resignación. Lo que hoy se relativiza por temor, mañana se normaliza por cultura.



Cuando se justifica la inacción con cálculos políticos, el daño no es solo financiero, sino institucional. Porque si el Estado no es capaz de sancionar con claridad a quien abusa de él, ¿qué puede esperar del resto?



El costo no es sólo lo que se pierde, sino lo que se permite.