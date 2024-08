Opinión 17-08-2024

La persistencia del machismo en la política: Un llamado a la reflexión

(Andrea Yáñez Pinochet, candidate a concejal)

En pleno 2024, resulta alarmante observar cómo el machismo sigue permeando nuestras decisiones en el ámbito político. A pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, aún apoyamos a candidatos basándonos únicamente en su género, relegando a las mujeres a un segundo plano, independientemente de sus capacidades y competencias.

¿Por qué seguimos confiando en hombres que, a menudo, utilizan la manipulación y la desinformación para ganar votos? ¿Acaso no es hora de cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios? La capacidad de liderazgo y la integridad no son inherentes a un género; son cualidades que pueden encontrarse en cualquier persona, sin importar si es hombre o mujer.

Es fundamental que como sociedad reflexionemos sobre nuestras elecciones y el impacto que tienen en el futuro. Necesitamos reconocer y valorar el potencial de las mujeres en todos los ámbitos, incluidos los cargos públicos. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde el mérito y la capacidad sean los verdaderos criterios de selección.Es momento de romper con la tradición machista que ha dominado nuestra política y abrir las puertas a colaboradoras y colaboradores ideales, sin distinción de género.

La diversidad en el liderazgo no sólo enriquece la toma de decisiones, sino que también refleja una sociedad que avanza hacia la igualdad.La pregunta es: ¿cuándo dejaremos atrás el machismo y comenzaremos a valorar a las personas por su talento y compromiso, en lugar de su género? La respuesta depende de cada uno de nosotros. ¡Es hora de actuar!