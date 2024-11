Social 28-11-2024

La primera inclusión es la de la familia: una semana inclusiva resaltó la escuela Santa Bárbara de Linares

En la Escuela Santa Bárbara, la Semana de la Inclusión Educativa 2024 dejó una huella

imborrable en el corazón de la comunidad escolar. Bajo el lema "La primera inclusión es la

de la familia", se desarrolló un programa de actividades centrado en la unión familiar, la

aceptación y el respeto, evidenciando que cuando familias, funcionarios y estudiantes

caminan juntos, la verdadera inclusión florece.

La escuela vivió una experiencia inolvidable con el

segundo evento del programa: el primer Malón por la Inclusión, una instancia única en la

que las familias, los profesores y los funcionarios se sentaron juntos, compartiendo risas y

vivencias alrededor de una gran "mesa de té club". Este evento, impregnado de calidez y

compañerismo, reflejó la esencia misma de la inclusión: un espacio donde todas las voces

tienen un lugar y donde las diferencias son valoradas y celebradas.

Reconociendo el sello deportivo que ha caracterizado a la Escuela Santa Bárbara en 2024,

el miércoles 20 de noviembre se llevó a cabo una tarde deportiva en las instalaciones de la

Escuela de Artillería de Linares, institución civil que siempre ha brindado su apoyo a la

escuela. Esta jornada fue mucho más que deporte; fue una muestra de integración y

colaboración donde el compañerismo y la sana convivencia fueron los verdaderos

protagonistas.

El broche de oro fue un hermoso desfile en la Plaza de Armas de Linares, donde tanto los

párvulos como los estudiantes se vistieron con trajes hippies, representando el lema "Amor

e inclusión". La alegría y el colorido llenaron cada rincón de la plaza, simbolizando que la

inclusión no es solo un discurso, sino una vivencia diaria que abraza a cada miembro de la

comunidad educativa.

María Elena Campos Bastías, directora de la Escuela Santa Bárbara, expresó :

“Lo que vivimos esta semana es un testimonio del compromiso y amor de las familias.

Verlos participar con tanto entusiasmo es una señal de que estamos caminando hacia una

verdadera comunidad inclusiva.”

Por su parte, Nicolle Barros Vega, coordinadora del Programa de Integración Escolar,

destacó: “El trabajo en equipo, cuando se hace desde el corazón, da resultados

maravillosos. Sin embargo, aún hay prejuicios que debemos derribar. Las voluntades están,

y eso es lo más importante.”

El trabajador social Iván Vicuña Reyes también compartió su perspectiva sobre el impacto

de este año en la gestión educativa: “El 2024 ha sido un año transformador. Hemos logrado

reencantar a las familias con un proyecto que no solo visibiliza y valida la neurodivergencia,

sino que también promueve el deporte y la vida saludable como pilares fundamentales para

el bienestar integral.”

La Semana de la Inclusión Educativa en la Escuela Santa Bárbara no solo fue un éxito en

términos de participación, sino también un recordatorio de que la inclusión empieza en el

hogar.