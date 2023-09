Opinión 29-09-2023

La primera medida para la prevención del suicidio es hablar sobre él

Cada año más de 700.000 personas se quitan la vida, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos

El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes

Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año más de 700.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. El tercer informe regional sobre la mortalidad por suicidio, publicado en marzo de 2021, indicó que este problema sigue siendo una prioridad de salud pública en la Región de las Américas, donde se notificó un promedio de 98.000 muertes por suicidio al año entre 2015 y 2019, siendo la tasa de suicidio en América del Norte y el Caribe no hispano superior a la tasa regional.



A pesar de la importancia de estas cifras, el suicidio sigue siendo un tema en muchos casos tabú, rodeado de mitos e incertezas. Una de las creencias que existe sobre él es que se ha de evitar hablar sobre el suicidio, y así “evitar dar ideas” a las personas más susceptibles. “Esto es un error muy importante. La primera medida para la prevención del suicidio es hablar sobre él precisamente. Hacerlo abiertamente es importante y esencial y no hacerlo es todo lo contrario”, destaca el Dr. Narcís Cardoner, director del Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, en España.



Aunque la relación entre el suicidio y los trastornos mentales está bien establecida, muchos suicidios también pueden producirse de forma impulsiva en momentos de crisis, como una pérdida económica. Algunos factores de protección son las relaciones personales sólidas, las creencias religiosas o espirituales y las estrategias de afrontamiento y prácticas de bienestar positivas. Sin embargo, la prevención del suicidio no se ha abordado adecuadamente en muchos países debido a la falta de toma de conciencia sobre el suicidio como un importante problema de salud pública, lo que impide que la gente busque ayuda.

Es evidente que tras una tentativa de suicidio, el entorno más cercano tiene un llamado de atención sobre la situación que atraviesa la persona, pero también es importante prestar atención a señales que puedan avisar sobre la situación que se está produciendo. “Cuando vemos cambios en la conducta de las personas, que se encuentran más aisladas, deberíamos favorecer un entorno de diálogo en el que se puedan abrir y expresarse abiertamente”, apunta el psiquiatra.