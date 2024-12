Social 19-12-2024

La primera placa conmemorativa de la Escuela Santa Bárbara de Linares vuelve a su hogar tras 68 años



Con una ceremonia que reunió a ex profesores, ex estudiantes y actuales

integrantes de la comunidad escolar, la Escuela Santa Bárbara reinstaló su primera placa

conmemorativa, un símbolo cargado de historia que marcó el inicio de esta institución hace

68 años. Este significativo objeto vuelve al lugar que le pertenece gracias a la donación del

Centro de Ex Alumnos, destacando el valor de la memoria histórica y la conexión

intergeneracional.

El evento, realizado en el marco de los 68 años de la escuela, conmemorados bajo el lema

“Conectando vidas”, se caracterizó por rescatar los valores, las vivencias y los momentos

que han dado forma a la identidad de esta institución. La placa, que representa el inicio del

sueño educativo que dio vida a la Escuela Número 5 Santa Bárbara, fue reinstalada como

símbolo de la trayectoria y el compromiso que ha marcado a generaciones de estudiantes,

profesores y familias.

La ceremonia contó con la presencia de los ex profesores Mireya Montecinos, Clara Castillo

y Dagoberto Tapia que dedicaron años de servicio a la escuela, quienes compartieron

recuerdos de su paso por las aulas, y ex estudiantes que hoy integran el Centro General de

Ex Estudiantes Escuela Santa Barbara, reafirmando su compromiso con la preservación de

la memoria histórica. Cada testimonio recordó los valores de esfuerzo, unión y amor por la

enseñanza que han guiado la gestión educativa desde su fundación, especialmente el de la

señora Bárbara Alarcón quien refiere “en esta placa está mi infancia, aquí está parte de mi

corazón”.

En la ocasión, la directora de la Escuela Santa Bárbara, María Elena Campos Bastías, destacó la

importancia de este gesto: "Agradezco profundamente al Centro de Ex Alumnos por este

noble acto que nos permite reconectarnos con nuestras raíces. Esta placa no es solo un

objeto, es un testimonio vivo de quienes soñaron y construyeron este proyecto educativo.

Acciones como estas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de nuestra historia y el

compromiso de mantener vivo este legado en las nuevas generaciones. Somos una

comunidad educativa que no solo mira al futuro, sino que honra su pasado con gratitud.”

Durante la ceremonia, se vivieron momentos de gran emotividad, especialmente cuando los

ex alumnos presentes, Barbra Alarcon, Gina Muñoz, Carlos Sansana y Susana Bobadilla,

recordaron anécdotas y logros que dejaron huella en quienes pasaron por las aulas de la

escuela. La placa, ahora restaurada y ubicada en un lugar destacado, simboliza la conexión

entre el pasado y el presente, recordando que la historia de la Escuela Santa Bárbara está

hecha de las vidas de quienes han sido parte de ella.

Este acto de reinstalación no solo refuerza el sentido de pertenencia, sino que también deja

un mensaje claro: la memoria y las tradiciones de la escuela son pilares fundamentales para

proyectar un futuro basado en los valores que han guiado su labor educativa durante casi

siete décadas. Con este hito, la Escuela Santa Bárbara renueva su compromiso con su

comunidad y continúa conectando vidas a través de la educación y el recuerdo