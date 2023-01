Opinión 24-01-2023

LA PRONTITUD EN CADA ACCIÓN COTIDIANA

(Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro)





En ocasiones, nos cuesta asumir la realidad en la que habitamos y más aún, decidir cuáles son acciones prioritarias y aquellas menos relevantes. El vertiginoso tránsito de la vida humana, este ir y venir agobiados por el continuo hacer que no da tregua, compromisos asumidos y responsabilidades o así mismo, la obligación del caminante y mendigo de la calle por conseguir un bocado de pan tirado en el basurero, condicionan nuestras personales decisiones.

Qué más da equivocar el rumbo si es posible reencauzar el acierto, ser protagonistas de la historia, aquella que se resguarda en la mente brillante del adulto mayor, allí donde da vuelta la esquina, construir viajes paralelos en comunidad, educar a nuestros menores y respetar a los más desvalidos, escuchar el llanto de la noche cuando se aproxima la madrugada o esconder en tierra monedas de un peso para pagar nuestro paso al Reino de Gloria más allá de este universo; qué más da elegir treinta segundo de un minuto para admirar el reflejo de la imagen sobre un espejo, qué más da…quizás, el próximo minuto no puedo asegurar mi consciencia vital…

Las emisoras de radio entretienen a nuestros oídos, viajamos en tránsito sin destino fijo; pero, mientras tanto, es primordial atender con prontitud las tareas en la vida cotidiana y así, daremos sentido al diario vivir con diligencia y eficacia.

Suenan noticiarios aquí y allá, guerras en latitudes lejanas, necesidades violentas de la sociedad, aquí, delincuencia, narco tráfico, mala distribución de la riqueza, descuido en la atención de nuestros adultos mayores, carencias sustantivas en educación, en la atención de salud, desempleo y hambruna; agresión al medio ambiente, sobre calentamiento global, protección de especies animales y vegetales, sobre explotación de recursos naturales, entre muchas otras; entonces, cada quién debe priorizar sus necesidades personales de acuerdo a los niveles de postergación que la sociedad les propone. Mientras tanto, los noticiarios siguen sonado en las redes de comunicación y el horizonte virtual…

En algún momento, nos apagamos sin la posibilidad de reseteo; sólo imaginar múltiples zonas de viaje en universos paralelos, las redes digitales y de fibra transitan sobre la tierra cual panal de abejas y condicionan cada dedicado propósito, actuar con prontitud es una virtud cardinal, valorar la persona humana una obligación, atender, con delicadez y afecto, vuelve a ser una virtud.

Siempre luchar por un propósito hasta desgastar nuestras fuerzas; sigamos juntos regalando sonrisas al desvalido y más aún un bocado y leche tierna, pues las necesidades apremian y el reloj del tiempo universal no se detiene.

No siempre nuestros anhelos y deseos se pueden concretar, pero es buena señal atender a la realidad cotidiana con toda premura.