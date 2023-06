Nacional 15-06-2023

La próxima semana comenzará el Empadronamiento Biométrico de migrantes irregulares en Chile

El Empadronamiento Biométrico que impulsa el Ministerio del Interior para identificar a cientos de miles de extranjeros que han ingresado a Chile por pasos no habilitados comenzará la próxima semana, anunció este miércoles el subsecretario Manuel Monsalve.

"La próxima semana parte la identificación biométrica de migrantes. Van a haber 76 puestos de identificación biométricas en Chile en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI)", dijo el funcionario entrevistado por El Diario de Cooperativa.

"Vamos a pedir su huella, su rostro y su nombre y, por lo tanto, vamos a tener una base de datos que permitan, por lo menos, saber quiénes están en Chile", agregó Monsalve.

Según detalla el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) en su sitio web, el registro está dirigido a los extranjeros que cumplan los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años; haber ingresado por pasos no habilitados o evitado el control migratorio correspondiente en frontera hasta el día 30 de mayo del 2023; tener un informe policial que denuncia su ingreso por paso no habilitado o que haya realizado una declaración voluntaria de ingreso clandestino; y encontrarse viviendo actualmente en Chile