Opinión 13-09-2023

La reducción de las tasas de interés no es para todos por igual



Señor director:



Muy próximos al comienzo de las Fiestas Patrias, el crédito de consumo es una de las alternativas de la población para hacer frente a un todavía mermado poder adquisitivo. En tal sentido, la reducción de la TPM (Tasa de Política Monetaria) que se ha venido realizando desde finales de julio 2023 hasta la reciente baja de septiembre, acumulando una caída de 1,75 por ciento, ha logrado en parte y, en forma diferenciada expandir el financiamiento para las personas. Las tasas de interés de las colocaciones vía préstamos directos, tanto comerciales como de consumo muestran una caída significativa en agosto, no así en el caso de las colocaciones a través de tarjetas de crédito, que incluso suben para el caso del consumo.

No obstante, las colocaciones de estos últimos duplicaron en agosto su crecimiento respecto a los de tipo comercial con un 27%, lo que grava aún más a la población con menos recursos, que no tienen preferentemente acceso al préstamo directo bancario y deben recurrir al uso de tarjetas de crédito.

El acceso al financiamiento bancario sigue aún muy restrictivo y, aunque las tasas de interés, en general, están mostrando una clara tendencia a la baja, las de las tarjetas de crédito para fines de consumo se mantienen en un nivel elevado. Por lo que durante el mes de septiembre y la celebración de fiestas patrias se podrán observar mayores niveles de consumo, acotados y condicionados por el tipo de financiamiento al que se puede acceder.



Guillermo Riquelme

Académico

Universidad Autónoma