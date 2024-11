Opinión 14-11-2024

La reputación del sector de maquinaria pesada



Frank Schurch

Cofundador de Grupo Tus Máquinas



Las elecciones municipales y regionales 2024 y lo que dicen los premios Nobel sobre las instituciones y su solidez nos dejaron una importante lección para la opinión pública, la que se relaciona con la reputación de los participantes .. Esto porque las personas, hombres y mujeres de diversas generaciones, ya no perdonan.

La reputación de todos, de usted, de mí, de las empresas donde trabaja o de la marca que le gusta están siempre en constante evaluación. Así lo demuestra un estudio de la consultora de comunicaciones VOXKOM junto a Thinking Heads, en colaboración con el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo.

La investigación reveló que las aerolíneas figuran en el primer lugar, con 68,8 puntos. El segundo lugar fue para el ámbito automotor y maquinaria pesada, con 68,1 puntos; y en el tercer puesto se posiciona la minería, con 66,9. A ello se suma que las dimensiones reputacionales ESG (Enviromental, Social and Governance) pesan en un 58% en la reputación de cada sector.

Es interesante el segundo puesto, puntualmente en el ámbito de la maquinaria pesada, ya que dicho sector no siempre suele estar presente en la opinión pública. Chile, sin duda, es un país de máquinas, de norte a sur. Estas mueven el país, construyen carreteras, dinamizan sectores productivos y también están haciendo mucho más seguras y modernas las realidades que nos rodean.

El sector de maquinaria pesada se ha consolidado, principalmente, por la calidad de su oferta y también por contar con equipos muy tecnologizados. A ello se suma una genuina preocupación por el medio ambiente, a través de procesos de gestión más sostenibles y en línea con las preocupaciones e intereses de la ciudadanía. Sin embargo, todavía hay muchos dueños de máquinas que tienen sin uso y totalmente detenidas sus máquinas. Esta realidad sucede porque todavía es necesario cambiar el paradigma, es decir, incentivar a que dueños y propietarios de máquinas piensen desde una perspectiva más digital. Esto significa poder interrelacionarse con prospectos, multinacionales y marcas, justamente, desde los ámbitos reputacionales, pero desde la sofisticación digital.

Las maquinarias pesadas son parte de un sector que puede seguir creciendo. ¿Desde dónde? A partir de una gestión con foco en los criterios ESG, dejando de lado procesos totalmente análogos reemplazándolos por otros absolutamente tecnologizados. Sólo así podremos proporcionar más fuerza y movimiento a todo el país y, por ende, a todos los chilenos.