Deportes 08-10-2025

La Segunda Profesional presiona a la ANFP con la idea de alivianar la crisis

- Los 13 clubes dieron ultimátum hasta la primera quincena de octubre

Hemos perdido la cuenta de las veces en que los clubes de la Segunda Profesional han realizado un comunicado de prensa para que el organismo rector del fútbol chileno , literalmente los tome en cuenta y los petitorios no se vayan directamente al tacho de basura . Lo hemos escrito en varias ocasiones , esta Segunda División No da para más , está quebrada . Lo más curioso es que los presidentes de las instituciones no tienen ni voz ni voto , todo se teje entre los de la Primera A y B .

COMUNICADO

En parte el comunicado señala lo siguiente: “ Mientras Chile , celebra la fiesta del Mundial Sub 20 , el fútbol profesional chileno vive una realidad muy distinta : clubes al borde de la quiebra , atrapados en un modelo deportivo y financiero insostenible que pone en riesgo su continuidad y los cientos de puestos de trabajo que hoy genera la Segunda Profesional .

Ante esta situación , los 13 clubes de la categoría hemos presentado a la ANFP , una propuesta integral para la temporada 2026, que busca contribuir parcialmente a aliviar la crisis estructural que atraviesa la división y avanzar hacia un modelo mas sostenible para el futbol chileno .

El proyecto contempla un nuevo formato de campeonato que permitirá mantener la emoción hasta el final de la temporada, garantizando más competencia y atractivo deportivo , junto con una Copa paralela que aumentará el numero partidos dentro del mismo periodo anual, generando continuidad, preparación y nuevos ingresos para los clubes . Además, se propone ajustar el sistema de ascensos y descensos a dos, respectivamente , en línea con el formato vigente en las demás categorías del fútbol profesional chileno , fortaleciendo la competitividad y la coherencia del sistema .

Asimismo, propone estableces limites etarios en los planteles , conscientes de que esta medida aborda la principal causa del problema estructural económico que afecta hoy a la categoría .

Queremos abrir un diálogo con el SIFUP sobre esta problemática , buscando acuerdos que impulsen el desarrollo de los futbolistas jóvenes , optimicen los recursos y aseguren la continuidad laboral de quienes hoy forman parte de la división.

Reafirmamos nuestra total disposición al dialogo con el SIFUP y la ANFP , convencidos de que solo con acuerdos amplios y sentido de realidad podremos construir un modelo más responsable , equilibrado y sostenible para el futbol profesional chileno .

Solicitamos a la ANFP , una respuesta formal y una instancia de conversación antes del 15 de octubre , considerando que son muchas las inquietudes planteadas por los clubes que aún no han sido atendidas .

A modo de ejemplo faltando solo cinco fechas del término del campeonato no existe certeza sobre cuantos equipos descenderán ,lo que genera incertidumbre deportiva y administrativa en toda la división .

Confiamos que esta vez prevalecerá el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas . De no recibir respuesta dentro de los plazos solicitados , los clubes evaluaremos otras alternativas de acción destinados a proteger el presente y el futuro de la Segunda División Profesional, siempre dentro de un marco de institucionalidad y de respeto hacia el fútbol chileno .

Los clubes firmantes reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad , el desarrollo y la dignidad del futbol chileno”.

Gerardo Domínguez Aravena

Redactor Deportivo





