Opinión 28-07-2024

La tela de araña



Tily Vergara



Seguimos en el aturdimiento de tanto acontecer, de tanta declaración presionada por el ambiente de dimes y diretes. La capacidad de asombro se esfumó. Cuesta asimilar que las circunstancias propenden a crear un clima conflictivo e incomprensible. Hay una relación de amor y odio en todo lo que escuchamos o vemos a diario. Juicios abreviados, sentencias distorsionadas, tratos diferentes, pecados graves o veniales según quien los cometa. La razón se perdió en algún ignoto lugar, ya nadie la tiene. Porque las declaraciones de unos y otros nos hunden en un torbellino que nos marea con distintos argumentos, simplemente ya no hay nada de qué asirse para no caer en el abismo de la desorientación ..

Son tiempos que nunca sospechábamos que vendrían. ¿Será que el mundo en su lento giro se está desplazando por territorios ajenos a la órbita normal y el sol se estará rebelando por tal atrevimiento? O el proceder de las personas está regido por la pura conciencia de estar hartos de todo lo inmediato, de las malas noticias por la actitud de muchos que toman el camino torcido sin advertencias ni sanciones.

Es el tiempo de las contradicciones y añoramos esa época que ya pasó.

Los jóvenes piensan que los viejos estamos embriagados por las delicias del pasado donde, todo tenía su tiempo para obtener lo deseado tanto en el trabajo, en el estudio, en el traslado de un lugar a otro porque los medios de transporte eran escasos y caminar era un amable ejercicio.

En los trabajos de investigación, ( como tarea escolar) a pesar de la dificultad para encontrar todo a la mano, nos embargaba la felicidad de llegar a la solución salvando todos los obstáculos del camino, como ir a la biblioteca, conseguirse el libro, consultar con un especialista, etc.. Ese era el verdadero triunfo: tras la sacrificada ruta para obtener un buen resultado, se aclaraba el mundo individual al sentir que la meta estaba diáfana y si costó llegar, más emocionante era palpar ese éxito y ¡ cuánto se disfrutaba.!

Actualmente, se siente el cambio tan súbito, y es un sentimiento de nostalgia mezclado con pesadumbre; el hábito de tomar un lápiz y escribir en un cuaderno, una carta, un mensaje. Como que nos cuesta todo lo manuscrito Me sucede frecuentemente y me entristece aceptar esa realidad. El computador es nuestro aliado, facilita todo pero no tiene ese tinte personal, el contacto mano-lápiz-papel.

De pronto llegan las noticias, temas de actualidad salpicados de violencia. Jueces, Abogados, Congreso, Gobierno se apresuran en explicar lo que no se puede dilucidar fácilmente.

La justicia que llega tarde pero llega es una especie de verdad a medias. La ley es como una diosa vulnerable que se deja tentar por las vanidades mundanas. Es muy sabia la sentencia que aparece en la obra Martín Fierro: “La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, no la teme el hombre rico, nunca la teme el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enreda a los chicos”. Este verso lo escribió José Hernández en el siglo XIX y eso significa que siempre la ley se ha aplicado según el estatus social. Es un vicio que no disminuye con el tiempo, al contrario, cada vez se difunde como un hálito maloliente que se esparce en las diferentes esferas para el bienestar de pocos y la desgracia de muchos.

Qué fácil y sencillo es vivir tranquilo. Puede que falten recursos, puede que la salud no esté muy buena, puede que se pasen penurias del momento pero pasan, porque ese estado es de las personas humildes y sencillas que ven la vida sin grandes tropiezos porque sus anhelos fueron pocos pero suficientes, sin ambiciones ni malos hábitos. En nuestro Chile hay mucha gente que vive así, sin mayores ambiciones sin desear los bienes ajenos y con un espíritu rebosante de generosidad y mucha solidaridad. Esas personas merecen que le les aprecie y valoren sus pequeñas metas .No es posible que se les atropelle con falsas promesas. No es necesario matar esa tranquilidad tan preciada y pura. No se metan con ellas, por favor. No se aprovechen de su buena voluntad. Señores Candidatos. La ingenuidad no es propia solamente de los niños, a veces significa voluntad y buena disposición para pensar bien del prójimo y esperar lo mejor del otro. Pero la realidad es distinta, desgraciadamente y ahí nacen las grandes decepciones.

Este tiempo es de múltiples quejas, en todos lados muchas críticas, maquinaciones nefastas y grandes despilfarros. ¿Y si soñamos que todo puede cambiar y si pensamos que con un poco de buena voluntad, desprovistos de egoísmo, con decisiones justas y necesarias nos deshacemos de los males que nos aquejan y así podríamos tener esa tranquilidad tan ansiada.?



SOÑAR NO CUESTA NADA.