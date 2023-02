Opinión 01-02-2023

LA VIDA: UNA SUMATORIA DE ACIERTOS POSIBLES



(Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro)



Un maestro me dijo un día: “Pon a prueba lo que llame tu atención y juega cada día como si fuera el último segundo de vida.” Entonces no asumí la filosofía que encerraba aquella definición, sólo acerté a continuar jugando en el patio de la escuela persiguiendo el camino de hormigas que transitaban justo debajo de la ventana, allí, donde el sol colgaba sus rayos y mi ojo acertaba a disparar a mis enemigas desde mi trinchera; aquello fue hace muchos años o quizá sólo una milésima en el viaje cósmico del todo.

En aquella época, la rigurosidad en el desfile del sendero de hormigas organizó la estructura de mi pensamiento, admirar la pequeñez en el macro-cosmos, pero la inmensidad en el micro-universo; tal cual, no es posible asegurar certeza en cada aprehensión o modelo de pensamiento que descubrimos en nuestro continuo y constante ir y venir durante la concreta realidad. Así, puse atención en el tiempo y su transcurso ordenado jugando a admirar la naturaleza y cada paisaje, cada organismo, cada rincón, la inmensidad en el silencio, el majestuoso océano que nos escolta hacia el poniente o la cordillera imponente, sobre todo, cuando se adorna de blanco en invierno medio.

De seguro, no podré alcanzar la luminosidad del universo en unas cuantas palabras organizadas unas tras otras, descubrir misterios insondables, lograr la maestría, ser discípulo fiel del Redentor, honesto mercader de sueños y quizás, abuelo nonagenario.

Vamos, ciertamente, dando tumbos de aquí y allá, pues detrás de la noche viene el día. Hacia la distancia suena una melodía y sobre la arena de la playa se dibujan mis pies dormidos; somos imagen de querubines, diestros jinetes del último tiempo, juicio y jueces, una porción de humanidad poblada por pensamientos…

Desde entonces, pongo atención alrededor, uso mis sentidos para fraguar certeza en cada acción perecedera, vierto nostalgia y mansedumbre, compromiso legítimo con el devenir para disfrutar el presente cargado de actos fortuitos.

Es saludable transitar, paso a paso, descubriendo cada acto cotidiano, proponiendo problemas concretos, resolviendo cada error como proceso de aprendizaje, atendiendo a la diversidad bajo todas sus manifestaciones múltiples: Color de piel, raza, modelos de pensamiento, religión, opción política, ente muchas otras; por tal, siempre puede existir un próximo segundo, un después posible, un viaje vertiginoso en universos paralelos al arbitrio de una voluntad cosmogónica que gobierna la creación.

Agradezco cada indicación de mis mentores, aquellos que transitaron por senderos diversos en la historia conocida y más allá, pues la certeza absoluta no existe, sólo una sumatoria de aciertos posibles en el universo del todo…