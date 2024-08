Policial 08-08-2024

LABOCAR Maule entrega recomendaciones de seguridad en la antesala del Día del Niño

La Sección de Criminalística, LABOCAR de Carabineros en la Región del Maule, durante estos días, previo a la conmemoración del “Día del Niño”, ha implementado una acción comunicacional que se dirige a educar e informar a la ciudadanía, a fin de que conozcan claramente los riesgos que implicaría adquirir juguetes no certificados en el comercio informal.

Como es de conocimiento, los falsificadores aprovechan estos días, para vender masivamente variados juguetes falsos y de dudosa procedencia, por lo que el llamado por parte de la Sección Criminalistica LABOCAR, es seguir las siguientes recomendaciones:

- Adquirir juguetes y artículos de diversión en el comercio formal y establecido, que cuente con los permisos correspondientes.

- ⁠Verificar que el embalaje de los juguetes, presente el rotulado y detalle de estos, conforme así lo establece nuestra legislación vigente, debiendo ser clara, legible y en español, la cual debe ubicarse en el reverso de cada caja u embalaje. Haciendo presente que dichos juguetes previamente pasan por un proceso de certificación y calidad antes de ser comercializados.

- ⁠Se debe considerar en el embalaje la edad claramente detallada, a la cual va dirigido el juguete.

- Verificar los materiales de fabricación de los juguetes, como a su vez que no posean los pernos de sujeción a la vista, haciendo presente que hoy en día dichos juguetes contemplan un proceso denominado termolaminado, permitiendo un sujeción a altas temperaturas sin la necesidad de pernos.

Conforme a lo anterior, conocer aquellos productos que no son originales, es fundamental, ya que el comprar o vender estos productos falsificados, es delito.