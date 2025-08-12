Policial 12-08-2025

LABOCAR Maule investiga incendio con una madre y sus 3 hijos fallecidos en Talca



Una tragedia se desencadenó ayer en la madrugada en la ciudad de Talca, en un incendio estructural que terminó con la muerte de una madre y sus 3 hijos.

Tras el lamentable siniestro en el domicilio, que fue consumida en su totalidad falleciendo la mujer y los tres menores de edad en el sector de La Florida, Carabineros de la Sección Especializada LABOCAR de Carabineros del Maule, realizaron las investigaciones para determinar el origen del siniestro.

El fiscal José Manuel Varela, quien se constituyó en el lugar, confirmó que 36, 17, 8 y 3 años tienen las víctimas que esta madrugada pierden la vida al incendiarse su casa. Todas son de nacionalidad venezolana”.

El hecho causó alto impacto en la comunidad maulina y a nivel país, por la magnitud de la tragedia.



