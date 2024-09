Social 29-09-2024

Laboratorio científico móvil de la UTalca inauguró Festival de las Ciencias en La Moneda

• Se inició la sexta versión del Festival de las Ciencias a nivel nacional, y, el TruckLab de la Universidad de Talca fue protagonista del lanzamiento en la Plaza de la Constitución.

• Cientos de escolares y autoridades de Gobierno, encabezadas por la Ministra del área, Aisén Etcheverry Escudero, recorrieron las diferentes actividades experimentales.



Sebastián Paredes Betancourt, estudiante de quinto año básico de la comuna de Santiago, se sorprendió cuando probó los lentes de realidad virtual, y se sumergió en el mundo de los microbios. "Fue muy entretenido lo que observé, me encantó", señaló. Junto a él, otros niños pudieron mirar por los telescopios, revisar la muestra de huesos humanos y recorrer el interior del camión laboratorio de la Universidad de Talca, equipado con todo tipo de experimentos en el exterior de La Moneda.

“Este es un hito para el equipo del TruckLab y para nuestra institución de estar en este espacio y en el lanzamiento de esta importante Feria. Qué mejor forma de mostrar nuestro trabajo en el ámbito de la ciencia, la tecnología y el acompañamiento a la comunidad educativa que con La Moneda de fondo”, destacó César Retamal Bravo, jefe de la Unidad de Divulgación de la Dirección General de Vinculación con el Medio de la UTalca.

Y es que dicha casa de estudios fue invitada al lanzamiento del Sexto Festival de Ciencias en el país. La actividad contó con la presencia de la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry Escudero, quien disfrutó de varias experiencias montadas por la UTalca en La Plaza de la Constitución.

“Estuvimos pensando mucho en cómo podíamos dar una señal importante de qué significa el festival de la ciencia y nos acordamos del TruckLab, que conocí hace algunas semanas atrás visitando el Campus Curicó de la Universidad de Talca. Dijimos, aquí hay ciencia que se mueve con una universidad del Estado, de región y por qué no los llevamos a Santiago, a este lugar que es el Centro Cívico, para que se conozca también desde acá y podamos desde las regiones apoyar el desarrollo de la ciencia a lo largo de todo el país.”, comentó la Ministra de Ciencias.

“Tener a la Universidad de Talca hoy con este camión, que además se mueve en las regiones llevando ciencia a todos los rincones, da cuenta de la importancia y de la centralidad que tiene la ciencia y la tecnología, pero también, y, por sobre todo, con pertinencia territorial en cada rincón de nuestro país”, valoró la Ministra.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana Calderón, valoró el trabajo realizado por la UTalca. “Los chicos, las chicas que están en localidades alejadas de las capitales regionales y reciben este camión, les puede cambiar la vida y no estoy exagerando. Es por eso, que estas iniciativas son fundamentales para el país”, planteó.

En ese sentido, Constanza Betancourt Fuentes, profesora diferencial de la Escuela República del Uruguay y que acompañaba a los escolares que visitaron el camión laboratorio, también destacó el valor de estas actividades que “acercan a los niñas y niñas a las ciencias, sobre todo a los estudiantes de la educación pública, porque son herramientas que generalmente nos disponemos en nuestros establecimientos”.



PROTAGONISTA EN EL 6° FESTIVAL DE LAS CIENCIAS

La actividad permitió presentar la cartelera del Festival que contempla actividades en todo Chile desde el 3 al 6 de octubre. En esta ocasión el laboratorio móvil de la UTalca presentará una batería de experimentos, permitiendo que el público pueda interactuar con microscopios y telescopios, kit de circuitos eléctricos y conocer cómo funcionan los paneles solares, las impresiones 3D, entre otras tantas actividades que serán acompañadas por los monitores.

Para finalizar, el profesor César Retamal Bravo, quien lidera el proyecto, detalló que, dentro de las acciones previstas en la capital, el “TruckLab estará ubicado en la Explanada del Museo de Historia Natural, desde el miércoles 2 al sábado 5 de octubre y el domingo estaremos participando como universidad en la Fiesta de la Ciencia que se realizará en Talca”.