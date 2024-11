Crónica 13-11-2024

LABS de Clínica San Javier: un nuevo Centro de Diagnóstico que revoluciona la salud en el Maule con tecnología de punta



Clínica San Javier ha marcado un antes y un después en la atención médica de la región del Maule con la reciente apertura de LABS, su nuevo y avanzado centro de diagnóstico. Con el resonador magnético más moderno de la región, LABS no solo promete diagnósticos más rápidos y precisos, sino que también ofrece una experiencia de atención centrada en la calidad y la accesibilidad para toda la comunidad.





Lo que distingue a LABS como un verdadero hito en la salud de la región es su equipamiento de última generación. El resonador magnético de alta precisión instalado en este centro es único en el Maule, permitiendo obtener imágenes médicas detalladas en menos tiempo, con mayor comodidad para el paciente y resultados mucho más exactos. Esto se traduce en diagnósticos más precisos y oportunos, claves para iniciar tratamientos rápidos y efectivos.



La tecnología utilizada en LABS pone a disposición de los pacientes estudios avanzados que antes solo estaban accesibles en grandes centros urbanos o Santiago. Este avance significa que los residentes de San Javier y alrededores ya no tendrán que viajar largas distancias para acceder a diagnósticos de alta calidad.



UN SERVICIO PENSADO PARA TODOS



LABS no solo destaca por su tecnología, sino también por su enfoque centrado en el paciente. Clínica San Javier ha diseñado este espacio para que cada persona que ingrese se sienta atendida con calidez y profesionalismo. Además de contar con el equipo más avanzado, el centro está compuesto por un equipo médico de primer nivel, dedicado a garantizar que cada diagnóstico se realice de manera precisa y en el menor tiempo posible.



El Dr. Ricardo González, director clínico de Clínica San Javier, resalta: “Con LABS, no solo traemos la tecnología más avanzada a la región, sino que también acercamos la salud de calidad a nuestra comunidad. Queremos que cada paciente tenga acceso a diagnósticos confiables y oportunos sin tener que salir de la región. Esto es un verdadero cambio en la manera en que brindamos atención médica en el Maule.”