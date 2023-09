Policial 09-09-2023

Lanza campaña “Volantín Seguro CGE” para prevenir accidentes relacionados a las redes eléctricas en Fiestas Patrias



CGE, distribuidora eléctrica que atiende a más de 3,2 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, lanzó su campaña de prevención y cuidados durante las Fiestas Patrias “Volantín Seguro CGE”, la que busca crear conciencia de los peligros de interactuar con las redes eléctricas sin las medidas de seguridad correspondientes.

La campaña, que tiene como concepto “Dale Cuerda a la Seguridad”, se llevó a cabo en el Liceo Sagrados Corazones de San Javier, donde más de 200 niños y niñas pudieron ver una demostración sobre los efectos que tiene un hilo curado sobre las líneas eléctricas, entregando a su vez, importantes recomendaciones para disfrutar estas Fiestas Patrias de forma entretenida y segura.

“Esta campaña la desarrollamos hace varios años. Dentro de los principales hitos que tenemos como compañía es la entrega de estos mensajes y que permitan mitigar cualquier accidente que puedan tener las personas por esta causa Uno de los mensajes es poder disfrutar de estas Fiestas Patrias, haciendo uso de la costumbre que tenemos de elevar volantines, pero con responsabilidad”, indicó Robert Rivas, gerente zonal Maule Sur.

Entre las recomendaciones, está disfrutar de nuestro tradicional deporte del “Volantín” en espacios abiertos y alejados de las líneas eléctricas y las torres de Alta o Media Tensión o instalaciones como subestaciones.

Asimismo, recomendamos jamás subirse a postes o torres a tratar de recuperar un volantín y no usar hilo curado, prohibido por Ley, ya que este elemento es conductor de electricidad y causante de graves accidentes. También, se debe tener conciencia de no sobrecargar el sistema eléctrico y no utilizar alargadores en forma desmedida, ya que estas acciones pueden ocasionar accidentes.