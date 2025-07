Deportes 02-07-2025

Lanzador de bala linarense de Promesas Chile con la mente puesta en el podio Iberoamericano

*Desde el 2022, tras iniciar su carrera en el atletismo, el linarense ha tenido un vertiginoso ascenso, esfuerzo que lo ha llevado al podio en competencias desde los Juegos Deportivos Escolares, iniciando en el nivel comunal, hasta instancias internacionales, representando a la región y al país

Con la seria aspiración de subir al podio en el Campeonato Iberoamericano U-18, a realizarse en Asunción, Paraguay, los días 19 y 20 de julio, se encuentra el lanzador de bala linarense, Ricardo Lobos Tejías.

El deportista perteneciente al Club de Atletismo Linares y al programa Promesas Chile del Instituto Nacional de Deportes en el Maule, consiguió la clasificación y la oficialización de parte de la Federación Chilena de Atletismo tras el reciente Nacional de la categoría, aunque desde 2024 que viene sumando nuevas marcas para alcanzar el objetivo.

“He estado preparándome bien física, mental y técnicamente. Con harto apoyo de mi familia, del club y de mi entrenadora, para hacer un buen torneo allá en Paraguay. Ojalá sacar una medalla. Mis expectativas son esas, representar bien a Chile, al Maule y a Linares”, señaló el deportista que hoy entrena bajo la mirada de Viviana Villarroel.

Ricardo, pese a su corta carrera y tras dar sus primeros pasos en el taller “De la escuela al podio" en Linares junto al profesor Luis Cerda, fue el ganador de los Juegos Deportivos Escolares sub-14 en 2022 a nivel comunal, provincial y regional, llegando al nacional donde obtuvo también el primer lugar y de ahí al Sudamericano Escolar, donde se colgó el oro en Paraguay.

Al año siguiente, clasificó a los Juegos Binacionales de Integración Andina de Valparaíso, representando una vez más a Linares y al Maule. Luego, una complicada lesión estuvo a un paso de frustrar su vertiginoso ascenso, pero no fue así, se recuperó y continuó entrenando para lograr las marcas mínimas que el 2024 le exigían, alcanzando el 5° lugar en el Sudamericano U-18 que se llevó a cabo en San Luis, Argentina, con una nueva mejor marca: 16.05 metros.

Desde allí, su meta estuvo en el Nacional de la categoría desarrollado en mayo para conseguir esta clasificación a Asunción: “Espero mantenerme en el alto rendimiento y salir con buenas marcas de aquí hasta ya ser adulto y por qué no, un récord nacional”.

PARABIENES

El Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, tras la oficialización de la nómina nacional, no escatimó en los elogios y deseos de éxito para este deportista: “Nos sentimos muy orgullosos que este deportista linarense haya conseguido esta clasificación, una cuestión muy meritoria por el esfuerzo y dedicación que ha demostrado durante estos años. Esperamos que en esta nueva aventura se sigan cumpliendo los sueños de Ricardo”.

En tanto, el Director Regional del IND, Zenén Valenzuela, añadió que “no hay nada más satisfactorio que el ver cumplidas sus metas y, en este caso, el Programa Promesas Chile ha facilitado este proceso, proyectando la carrera de este deportista. Sin duda, esta experiencia a nivel internacional será un recuerdo indeleble para él, su familia que lo ha apoyado y los encargados de la parte técnica de su preparación”.

En esta cita internacional, también marcarán presencia los maulinos Maite Hernández, en pruebas de pista, y de Cristian Salazar, como técnico de velocidad nacional.