Nacional 04-01-2023

Largas filas, carpas e incluso asaltos: El complejo escenario de padres que buscan matrículas para sus hijos

Sillas, sombrillas, carpas, bolsos con provisiones y la brisa de Viña del Mar. Podría ser la descripción de un día tranquilo en la playa, pero decenas de familias se encuentran a metros de la costa, acampando, pero buscando un lugar para poder asegurar una matrícula para sus hijos. Así, 25 grupos familiares locales llevan ya dos días instalados en las afueras del Colegio Hispano Americano en el sector de Reñaca Alto, transformando la calle de San Pedro de Atacama, en una suerte de campamento para apoderados.



En su mayoría, sus hijos y pupilos no han podido conseguir una matrícula por medio del Sistema de Admisión Escolar (SAE), ya sea porque han sido rechazados o porque los estudiantes aún figuran en las listas de espera del sistema del Ministerio de Educación. "Yo ya voy a cumplir 24 horas aquí, porque llegué el domingo al mediodía, pero aquí hay gente que ya estaba mucho antes (…). Estamos todos esperando, porque serían 25 cupos para todo el liceo. Estamos todos con la incertidumbre", señala Jorge Maldonado, según lo consignado por La Estrella de Valparaíso, quien busca matricular a su hija en 1° medio. La situación, ha llevado a algunos apoderados a entablar una verdadera carrera para poder acceder a un cupo, la cual incluye turnos y relevos entre distintos miembros familiares para no perder el puesto en la fila. "Mi señora en este momento se fue a la casa con las niñas. Ella se quedó toda la noche aquí, hasta la mañana. Esto es verdaderamente denigrante… Supuestamente el sistema era para arreglar la educación, pero mire lo que pasa ahora. Tienes que hacer fila y después ver si es que el liceo te acepta. Vamos de mal en peor", señaló Maldonado al medio anteriormente citado. Algunos metros más allá, en la misma fila, en silla de ruedas y con su pierna enyesada se encuentra Carla Bórquez, quien aguarda en su puesto bajo una sombrilla esperando poder asegurar una matrícula para su hijo de 14 años. "Llegamos el domingo, a la cinco de la tarde. Nosotros venimos de Forestal, porque mi hijo quedó fuera del sistema, no quedó en ningún liceo y por eso tuvimos que venir a hacer la fila", señala al medio anteriormente citado. A su vez, agrega, "esto ha sido totalmente desagradable, más aún en las condiciones que yo me encuentro: tengo una fractura de pie, estoy en silla de ruedas", sostuvo la mujer a La Estrella de Valparaíso, junto con señalar que tuvo que dormir en una carpa para preservar su lugar.