Opinión 12-03-2023

LAS AGUAS DE LA INCLUSIÓN…



Raúl Moris G. Pbro.





Para tener en cuenta…



Es mediodía, la hora del máximo calor, de la máxima claridad, del sol resplandeciente que cae a plomo y reverbera sobre los resecos y polvorientos senderos que, cruzando el territorio de Israel desde Judea a Galilea, pasan a través de la apóstata Samaria, que hace tantos siglos abandonó la fe de los patriarcas, y se doblegó seducida delante de las recias divinidades de los conquistadores asirios. Jesús está de paso por esta tierra, por la que un judío, si es que se ve obligado a transitar, si es que no decidió tomar el rodeo de la Transjordania para evitarla, apura el paso para no contaminarse, para no tener contacto, ni contagiarse con la idolatría que infecta el territorio entero.



Pero Jesús no tiene prisa, al contrario tiene fatiga y sed, fatiga de los caminos recorridos en vano, sed de encontrarse con una humanidad que acoja la presencia del Dios que se ha puesto en marcha para caminar con ella, una humanidad, a la que ha salido a buscar para anunciarle buenas noticias, pero que parece endurecer el oído cuando le sale al paso, cerrar los ojos para no verlo y pasar de largo… sin embargo, ahora es mediodía, no solo la hora del sofocante calor, sino la del sol en triunfo, la hora de la esplendente claridad de la Revelación.



Éste es el escenario en donde el cuarto evangelio sitúa el relato del encuentro de Jesús y la samaritana junto al pozo de Sicar; relato que desborda sentidos simbólicos para sus destinatarios primeros: la comunidad del Discípulo amado, que está peregrinando fuera de Palestina, en los últimos años del siglo I.



Porque gravita sobre él el recuerdo gozoso de la hospitalidad y el reencuentro con los habitantes de Samaria que, luego de la destrucción del Templo a comienzos de la década del 70, desatadas las hostilidades de los fariseos hacia la comunidad judeocristiana de Jerusalén, abrieron sus puertas para acogerlos en su territorio y en sus casas, y abrieron su inteligencia y su corazón, cuando el éxodo de los perseguidos se transformó en ocasión misionera para la fe en Jesucristo.



Porque este relato alude al cese de los siglos de desconfianza, de mutua condena y exclusión que pesaban sobre ambos pueblos desde la separación, en tiempos de la invasión del Reino del Norte por parte de los Asirios y la facilidad con que los samaritanos parecieron olvidarse de la tradición de los padres, que los ligaba con el único Dios de Israel, para volver a los antiguos cultos de esa tierra, y, más encima, hacer lugar en los antiguos santuarios para las divinidades de los invasores; a esto precisamente se está refiriendo Jesús cuando descubre de cara a la samaritana la cuestión de los cinco maridos y su actual estado de adulterio; pero en el tono de Jesús, no hay condena, no viene a cobrar los sentimientos de un Dios despechado, de un marido al que la infidelidad le ha arrastrado el honor por los suelos; sino que viene a reiterar la invitación, viene con sed a pedir el agua de la reconciliación, para ofrecer, por su parte el agua de la inclusión en un orden nuevo, el agua de la vida que no conoce límites.



Porque este relato es también la buena noticia de un Dios, que una vez más ha tomado la iniciativa para inaugurar el tiempo nuevo de un nuevo culto, que no quiere saber de fronteras:



Ni de razas: judíos, samaritanos y paganos, cuya evangelización lleva tres décadas de ímpetu arrasador en toda la cuenca del Mediterráneo, están siendo llamados a reconocerse para construir una comunidad nueva en Cristo, la comunidad de los nuevos adoradores en espíritu y verdad; superados tanto el Templo de Jerusalén, como el monte Garizím de los samaritanos; la comunidad de los hombres con Dios, del Dios con nosotros.



Ni de géneros: porque es una mujer a la que elige como interlocutora de parte de su pueblo, y ante el asombro de ella misma, de los discípulos -que no entienden ni la ocasión, ni el sentido ni el propósito de esta insólita conversación- y de los propios samaritanos, la convierte en Apóstol: la envía a buscar a sus vecinos, la envía a anunciarles su presencia.



Ni de condición: porque no son palabras de condena las que resuenan en la réplica de Jesús acerca de los maridos, sino de franca revelación de la Verdad que nos renueva, nos libera y nos dispone para caminar hacia delante: Verdad sobre su propia identidad, -la de Jesús- el “Yo soy” de la declaración mesiánica, tan frecuente en el Cuarto Evangelio, nunca es tan explícito como aquí, en donde estas palabras no resuenan misteriosas, rotundas y solemnes, sino van acompañadas con el coloquial: “el que está hablando contigo”; verdad sobre su condición y su pecado –el de la samaritana- que queda superado, abandonado junto al pozo con el cántaro de la sed, que ahora se ha saciado para siempre en el encuentro con Cristo.



El relato de este encuentro con la Samaritana es también un relato del modo como Dios nos sale al paso: sin imponerse, desde una pedagogía que parte de la fragilidad y cuenta con la nuestra, que va fortaleciendo esa debilidad a partir del desvelamiento gradual, paciente y amoroso de la verdad que ha venido a revelar: no es un Dios todopoderoso y señorial el que le pide de beber a la samaritana, es el del rostro sediento, curtido por el sol y la fatiga del caminante; es el Dios que se hace cercano y permite ser reconocido por aquellos que están tan sedientos como Él: la mujer va descubriendo quién es el que está frente a ella, a medida que se va descorriendo el velo de las mutuas identidades; y el descubrimiento es progresivo: éste, que ha salido a su encuentro es más que un judío, su primera seña de identidad: ha superado la barrera de exclusión que separa los dos pueblos; será reconocido por la mujer como Señor, como Profeta y finalmente como Mesías.



Es el rostro del Revelador de la suprema voluntad del Padre, encarnada en este peregrino sediento, que va ahondando en la vida de aquellos con los que se encuentra, mostrándoles la Verdad no solo en el esplendor trascendente que todo lo inunda y todo lo traspasa, pero que precisamente a causa de esa inconmensurable trascendencia, corremos el riesgo de contemplarla como un contenido teórico, pero aséptico; bello en demasía, pero que no nos toca, no nos alcanza, al que accedemos solo empinándonos en un esfuerzo intelectual.



La Verdad que viene a revelar Jesús, ahonda hasta la profunda verdad personal de la mujer que tiene en frente, hasta el nivel de sus anhelos, de sus carencias, de lo que es ella misma, en la intimidad apenas confesada ante sí misma: “me ha dicho todo lo que he hecho”, ésa es la Verdad que conmueve y convierte el corazón de la mujer y la apresta a convertirse, desde este momento, en la discípula que Jesús necesita y que ha salido a buscar, la discípula que está en condiciones de ser enviada, de ser transformada en Apóstol que viene a entregar no una doctrina firmemente aprendida, sino una experiencia que ha irrumpido en su existencia y ha transformado desde dentro, de manera íntegra, y hasta las raíces, su vida.



Éste, que le pide de beber junto al pozo de Jacob es quien también la ayuda a remontarse a los tiempos del padre común, y reconocer la comunidad del origen, y desde allí poder restañar las heridas de la separación: si Jesús es inclusivo en su acción y da el primer paso dirigiéndose a la samaritana, sin reparar en la cuestión de la mutua exclusión; esta actitud es contagiosa y fecunda: la mujer supera esa barrera, cuando nombra a Jacob como “nuestro” padre; con el uso del pronombre posesivo inclusivo, quedan hermanados Jesús y la samaritana, y este sentir nuevo de la inclusión es lo que, al final del relato, lleva a los samaritanos, misionados por la mujer y evangelizados por la palabra y la presencia de Jesús, a invitarlo a quedarse, a ser parte de la suerte de su pueblo y a reconocerlo como Salvador del mundo.



Más allá de las fronteras de uno y otro pueblo, más allá de judíos, samaritanos, paganos, hombres y mujeres, dominadores y dominados, Jesús es declarado, a partir del encuentro en Sicar, junto al pozo de Jacob, buena noticia para la humanidad entera.