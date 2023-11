Opinión 05-11-2023

Las claves de criar para la paz: calma y empatía

Todos los adultos, especialmente los padres y cuidadores, son los que deben entregar la experiencia y ejemplo para que los niños puedan aprender a regular sus emociones, resolver conflictos. En conjunto les ayudará a poder crecer desde la paz. La principal clave está en tener un ambiente que invite a la tranquilidad, paz y comunicación de las emociones.

El trabajo de la crianza para la paz implica principalmente enseñar con el ejemplo. Por eso es muy importante sanar como adultos y encontrar formas de mostrarnos a nuestros hijos que también tenemos fallos. El trabajo en familia y en comunidad es muy importante. Mediante la meditación, mindfulness, actividades recreativas y de ejercicio practicada en familia es mucho más sencillo lograrlo.

Los hijos aprenden desde el ejemplo, por lo que ellos aprenden de nuestras acciones, no nuestras palabras como poder solucionar conflictos. Es clave mostrarnos pacíficos y que todos los adultos también puedan hacerlo. Las pantallas también actualmente son una fuente de aprendizaje para los niños, por lo que es importante trabajar en torno a ello y usarlo a nuestro favor para enseñar.

Estamos en un mundo donde cada vez tenemos que ser capaces de hacer más cosas en un día lo que hace difícil sentirnos en paz y armonía; especialmente si se trata de criar a nuestros hijos para que sean seres pacíficos. La receta no existe, pero intentando sanar nosotros mientras criamos a nuestros hijos, dándonos tiempo para nosotros quizá pueda ser un camino para seguir. En este artículo hablaremos de algunas formas en que tus hijos puedan navegar las dificultades de aprender a lograr la calma y empatía necesarias para las dificultades de la vida contemporánea.



Cultivar la regulación emocional



Uno de los pilares de criar para la paz es enseñar a regular las emociones. Los padres y cuidadores pueden guiar a sus hijos a entender y manejar sus emociones de manera efectiva. “Eso sí, no es tan fácil como se piensa. Principalmente porque nosotros los padres raramente fuimos educados para ello. […] Es en nosotros donde debemos abrir el espacio para la paz, principalmente mediante ejemplo y acciones; la palabra es fácil, pero la acción cotidiana cuesta mucho más”, comenta Katherine Subiabre, profesora escolar y terapeuta holística.



“Primero debemos como padres entender que muchas veces podemos fallar. Incluso aceptar el fallo y reconocer nuestras propias fallas al estar dando lo mejor de nosotros mismos, sirve para educar para la paz”, apunta la experta. Es necesario como familia encontrar formas para darle nombre y entender las emociones que sentimos, al igual que las que otros pueden estar sintiendo. Algunas opciones pueden ser: