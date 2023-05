Nacional 04-05-2023

Las cortes de apelaciones, y no la Suprema, analizarán el cumplimiento del fallo de las isapres

A sólo 27 días de que se cumpla el plazo de seis meses que estableció la Corte Suprema para que las isapres apliquen la tabla de factores de 2019 a todos sus afiliados y restituyan los cobros en exceso, el Gobierno se prepara para ingresar la próxima semana el proyecto de ley corta al Congreso para hacer cumplir el dictamen.

En una rueda de prensa, la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, dijo este miércoles que no han hecho un "análisis" respecto a la iniciativa legislativa ni tampoco "se nos ha pedido una opinión sobre la materia".

Sin embargo, la magistrada no descartó que el tema pueda volver al terreno judicial, aunque recaería en las Cortes de Apelaciones -y no en la Suprema- establecer si con dicha ley se cumple o no con el fallo.

"El cumplimiento del fallo le pertenece a las Cortes de Apelaciones, de tal manera que las Cortes de Apelaciones, según el mérito y eventuales presentaciones que hagan los interesados, tendrán que determinar, en definitiva, si éste es el modo que se está cumpliendo el fallo", explicó Vivanco.

"Se ha completado ya la función de la Corte Suprema. Desde ese punto de vista, se produce el deshacimiento. Lo que es cumplimiento, los recursos de protección, queda en manos de las Cortes de Apelaciones, y ellas tendrán que hacer un análisis de cómo se condice el fallo con el proyecto de ley o el proyecto ley cómo conversa con el fallo (...) Desde ese punto de vista, por ahora somos simplemente espectadores del proceso", concluyó la portavoz del máximo tribunal.