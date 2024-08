Opinión 09-08-2024

Las manos limpias

Tily Vergara





Frecuentemente nos enteramos que varios personajes de actualidad aparecen en televisión mostrando sus manos aduciendo que siempre están limpias, como su conciencia, como su proceder. Puede que se las laven a menudo y emulen a Pilatos que públicamente lo hizo para demostrar que no tenía culpa alguna por la condena a muerte de Jesús, sabiendo que todo dependía de su voluntad. O talvez sea la muletilla favorita para demostrar que no han hecho nada incorrecto.

“El gesto de Pilatos se ha convertido en una expresión simbólica que se utiliza para describir a alguien que niega su responsabilidad en una situación o que intenta distanciarse de las consecuencia de sus acciones” ( Meta Al ).

Y hay muchos Pilatos en la actualidad que evaden la responsabilidad de aclarar situaciones y dejan las explicaciones en manos de sus abogados con argumentos sin asidero alguno y envuelven su verborrea en detalles inocuos que desorientan hasta al entrevistador.

Es el caso de los Municipios, tema frecuente en los noticiarios. No destacan precisamente las buenas gestiones y las pequeñas grandes obras de los ediles, por el contrario se van destapando ollas, que al entrar en ebullición lanzan en todas direcciones desfalcos, coimas, malversaciones, nepotismo, pagos por favores electorales, cargos innecesarios en la administración, etc.. Y estos seres especiales sonríen y siguen sonriendo negándolo todo. Si los formalizan, son calumnias solamente falsedades. Dificulta pensar que definitivamente la verdad de los hechos merecerá justicia aunque todo caiga por su propio peso y por diferentes medios se compruebe el desorden en la administración, la sanción demorará o simplemente se olvidará como tantas otras. Generalmente gran parte de esos fondos, destinados al bienestar de la comunidad, caen directamente a bolsillos insospechados.

Por más que se analice la situación no se puede entender cómo estos seres especiales tienen la capacidad de mostrar un perfil de honradez, corrección, dedicación, servicio a la comunidad, amabilidad extrema cuando se trata de conseguir adeptos. Sólo puedo decir que cuando una autoridad no se siente beneficiado por atender a un ciudadano común y corriente y ni siquiera lee una carta que se le entrega por mano, para mi pensar es un inmutable sátrapa. . Nunca hubo interés o curiosidad de saber su contenido. Y esa misiva terminó en algún basurero de alguna oficina. Ahí no se pedía nada y se ofrecía algo en bienestar para la comunidad..

(Al contrario, al Presidente Gabriel, le escribí y me contestó personalmente, a pesar de sus múltiples actividades tuvo un momento para dedicarle unas tiernas palabras a esta anciana . Eso significa ser un caballero. Podrá tener muchos adversarios políticos pero para mí es y será una persona generosa y plena cuya gentileza me reconforta, emociona y enorgullece).

Es muy recurrente que ciertos personajes afirmen:” tengo las manos limpias, de nada se me puede culpar”. En qué momento se perdió la dignidad para adaptarse con natural vehemencia a la negación absoluta? Generalmente la conciencia la tienen bastante percudida.

.

Y siempre prevalece el mismo rostro; corderitos mansos víctima de los enemigos políticos que quieren entorpecer su gran labor social. Estos seres especiales como que tienen los mismos genes sin ser parientes ni partidarios del mismo conglomerado. Son iguales como si los hubiesen criado en el mismo corralito y cuando aprendieron a dar sus primeros pasos, cada uno siguió diferente ruta pero el gen nunca se pedió. Porque reaccionan de igual manera y se presentan con una especie de camuflaje de moralidad, inmunes a críticas porque son víctima de los “otros”.



..

A los ojos del ciudadano todo es incomprensible y no se entiende la falta de sentido común de la gente que elegimos, como los Concejales y Alcaldes en el caso comunal, como los diputados y senadores en el caso congresal. Se podría contabilizar qué hicieron en su periodo legislativo en favor de la comuna o provincia? Si estas personas están destinadas a legislar, fiscalizar o crear proyectos que favorecen al común de la gente y que le fueron encomendadas o que prometieron mucho en campañas rimbombantes para ser electos, hagan su labor como corresponde. Al menos publiquen las materias que se gestionan por propia iniciativa y den sus puntos de vista. Sus nombres sólo aparecen en época de elecciones, porque sencillamente no hacen nada por destacarse en sus actividades. Siempre hay excepciones pero desgraciadamente muy escasas. Casi nadie recuerda el nombre de los elegidos porque no aparecen en la prensa por algo bueno que hayan hecho, digno de destacar, al contrario, apaciblemente se duermen en los laureles del triunfo y sólo despiertan para postularse a la reelección.

Si no cuentan con un mínimo de interés para analizan la situación de tantas personas cuya precariedad amerita un gran acuerdo y no hacen nada para aliviar en algo el duro ejercicio de enfrentar la vida, cómo justifican horas y horas en alegatos que sólo llevan a prolongar la amarga espera- Pónganse en el lugar de los que sufren y si tienen un mínimo de sensibilidad olvídense del partido, y no actúen como serviles peones de los grandes potentados..Qué les falta si lo tienen todo, buen sueldo ,celular, locomoción, asesores, viajes, comisiones, todo pagado por el estado que tanto detestan y ni siquiera se ponen de acuerdo para favorecer una ley que ayude a los ancianos que viven de una escuálida pensión. Son seres egoístas, falsos y odiosos. Que nunca sufrieron grandes necesidades y si así fue, ya lo olvidaron .Se dedican a las pequeñas peleas ideológicas sin reparar en lo que realmente importa.

Los ciudadanos cada vez más decepcionados de la clase política y es bastante razonable que así sea.

Si esta humilde columna hirió alguna susceptibilidad, pido disculpas. Siempre hay personas que merecen nuestro respeto y admiración dentro de las autoridades locales y nacionales, pero insisto, son pocas.