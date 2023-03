Opinión 10-03-2023

Las paradojas del Día Mundial del Agua



Antonia Rivera, Directora Ejecutiva Fundación Amulén





En la actualidad, el vertiginoso avance de la tecnología puede ser algo abrumador para muchos. Por el contrario, para Fundación Amulén ha sido el mejor aliado ya que vimos en la innovación la mejor forma de enfrentar la falta de acceso al agua potable en nuestro país.



En este Día Mundial del Agua, es un debe preguntarnos ¿cuál es la situación respecto del acceso al agua potable en Chile? Crítica, sin duda. Estamos iniciando el 2023 con más de 1 millón de chilenos viviendo los embates de la escasez hídrica. Ya sea por ausencia de lluvias, por problemas en la gestión del recurso, por administración o infraestructura, esta es una realidad en nuestro país. Es paradójico que en el sur de Chile, donde no hay problemas de ausencia de precipitaciones, haya familias sin acceso seguro a agua potable y escuelas con serios problemas de abastecimiento. En las zonas rurales del sur, la crisis hídrica se vive latentemente y no es sólo por las fallas en infraestructura y administración del recurso, sino también por la dispersión que existe en las comunidades rurales. De hecho, La Araucanía, la región más pobre del país, presenta el mayor porcentaje de población rural en carencia hídrica, alcanzando un 71,1%. Difícil de creer, pero cierto.



La estrecha relación entre pobreza y escasez hídrica está más que demostrada y, aunque como país estamos enfrentando muchos desafíos, éste es sin duda uno de los más urgentes. ¿Cómo salir de la vulnerabilidad social sin acceso seguro a agua potable? ¿Cómo mejorar la calidad de la educación si más de 1.350 escuelas rurales en Chile se encuentran en situación de carencia de agua? Efectivamente, según cifras del último estudio que realizamos en Fundación Amulén, “Educar sin agua: una realidad invisible”, más del 40% de las escuelas rurales en nuestro país se encuentra en situación de carencia de agua potable y, producto de esto, más de 27.100 alumnos se ven afectados diariamente.



Es por esto que no sólo es necesario, sino que resulta urgente priorizar y articular esfuerzos para implementar soluciones efectivas que cambien esta realidad en forma permanente. Las innovaciones y el desarrollo tecnológico están disponibles y probados. Sólo falta tomar acción, aunar esfuerzos y ejecutar. Debemos ser creativos hoy para cambiar esta dura realidad.