miércoles 13 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Deportes 13-08-2025
    Las selecciones de la comuna de Linares dieron el primer combo en las eliminatorias regionales
    - Este viernes se disputarán las revanchas
    Sin mayores inconvenientes, ambas selecciones de las asociaciones de la comuna de Linares , Víctor Zavala Bravo y AFAL , ganaron sus respectivos primeros partidos disputados el reciente fin de semana .
    Las selecciones de la Linares, ganaron a la asociación de la comuna de San Javier ,en partido disputado en la cancha de Unión San Luis . En el primer turno la sub 15 celebró una victoria por 2 a 1 . Esta selección actualmente es dirigida por el técnico nacional Albert Chacón , con una gran experiencia en la formación de niños . En tanto en 45 , equipo adiestrado por Leonardo Tapia , un referente en dicha asociación, también venció por 3 a 0 . Ahora ambas escuadras deberán jugar su paso a la siguiente fase este viernes en principio en la comuna de San Javier .
    Por su parte las selecciones de la Zavala viajaron hasta Curicó , y con excelentes resultados en el partido de ida , donde la sub 15 dirigida por José Retamal se abrazó , goleando por 4 a 1 , idéntico marcador de la serie de 45 años .
    La Víctor Zavala Bravo jugará su encuentro de vuelta en la comuna de Linares, y la AFAL deberá preparar maletas para viajar a la comuna vecina de San Javier, match que se disputaría este viernes 15 de agosto , aprovechando que es un día feriado.

    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
    Gerardo Domínguez A

