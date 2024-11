Crónica 27-11-2024

Las ventajas de dominar el inglés y ser un profesional bilingüe en el mundo laboral

Siempre se ha dicho que hablar inglés en Chile es una gran ventaja al momento de buscar trabajo, esto porque es el idioma que predomina en el mundo laboral a nivel nacional e internacional. No obstante, la lengua norteamericana ha dejado de ser privilegio de unos pocos y ha pasado a convertirse prácticamente en una exigencia generalizada y requisito excluyente en gran parte de las empresas locales, tanto así que el no manejar este dialecto podría cerrarle las puertas a muchos profesionales jóvenes y talentosos.

Así también lo considera el especialista en recursos humanos, empleabilidad y CEO de Rise Job Hunting, Hugo Álvarez Yapur, quien indica que “no dominar el inglés puede limitar significativamente las oportunidades laborales en Chile, ya que muchas empresas requieren este idioma para puestos clave. Según un estudio reciente, el 64% de las compañías en el país buscan profesionales con conocimientos de inglés para más del 25% de sus vacantes. En nuestra consultora vemos como la falta de esta habilidad reduce la competitividad del candidato en el mercado laboral actual, dificultando su inserción en sectores que demandan comunicación internacional y acceso a información técnica en inglés”.

En este mimo sentido, el experto agrega que “los sectores que más nos solicitan perfiles con inglés como requisito indispensable en Rise Job Hunting son tecnología, comercio internacional y turismo. Además, las empresas internacionales y las posiciones gerenciales con responsabilidades de reportería internacional demandan profesionales con dominio avanzado del idioma. Asimismo, observamos una tendencia en alza de empresas de Estados Unidos que nos solicitan profesionales en modalidad remota o híbrida, donde el inglés también es indispensable”.

En tanto, respecto a los pasos concretos pueden tomar los profesionales para aprender un segundo idioma, el especialista explica que “cuando los profesionales buscan ampliar sus oportunidades laborales, siempre les sugerimos las siguientes acciones para aprender un segundo idioma sin descuidar sus compromisos laborales y personales: primero establecer metas realistas y objetivos alcanzables, como aprender un número específico de palabras por semana o dedicar tiempo diario al estudio; lo segundo, aprovechar recursos digitales como aplicaciones móviles y plataformas en línea que ofrecen flexibilidad y permiten practicar en cualquier momento; tercero, integrar el idioma en la rutina diaria escuchando música, viendo películas o leyendo artículos en el idioma objetivo para familiarizarse con su uso cotidiano; cuarto, participar en comunidades de aprendizaje y sumarse a grupos de estudio o foros en línea para practicar con otros y mantener la motivación; y, en último lugar pero no menos importante, considerar clases personalizadas o cursos si el tiempo lo permite”.

Finalmente, y en cuanto a qué otros idiomas, además del inglés, están ganando relevancia en el mercado laboral, Hugo Álvarez Yapur destaca que “son varios idiomas los que están ganando relevancia en el mercado laboral chileno, destacándose en diversas industrias. Por ejemplo, el portugués es valorado en sectores de comercio y relaciones con Brasil, que es el principal socio comercial de Chile en América Latina; también el francés, que es apreciado en industrias como el turismo, la diplomacia y empresas multinacionales con sede en países francófonos; el alemán, que es relevante en sectores de ingeniería, tecnología y automotriz, debido a la presencia de empresas alemanas en el país; y el chino mandarín, que cobra importancia en comercio internacional y negocios, considerando la creciente relación comercial entre Chile y China”.