Social 26-01-2024

Lectores de patente que permite detectar en tiempo real el robo de vehículos Municipalidad de Parral pionera en la Región en la implementación de sistema Safe By Wolf

Como una forma de brindar una mayor seguridad a los vecinos y vecinas de Parral, es que la Ilustre Municipalidad de Parral, a través de la Corporación de Desarrollo Comunal, realizó un convenio de colaboración con la Asociación de Aseguradoras de Chile, el que permitió la implementación, en las camionetas de Seguridad Pública Municipal, de un sistema de detección temprana de patentes vehiculares con encargo por robo, denominado Safe By Wolf.

Este sistema, es diseñado con tecnología de vanguardia, utiliza algoritmos avanzados y bases de datos actualizadas para identificar de manera rápida y precisa las patentes vehiculares reportadas como robadas.



El Secretario Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo y gestor de esta iniciativa, Fabián Abasolo, manifestó que “estamos muy contentos de seguir logrando avances para la comuna de Parral. En la Corporación creemos mucho en la alianza público - privada y esta forma, a través de la Asociación de Aseguradoras de Chile, hemos logrado la instalación de los lectores de patente que permite detectar en tiempo real el robo de vehículos”.

Agregó que “sin duda, la seguridad es el tema más importante que afecta a todos los chilenos y es por eso que quisimos hacernos cargo, en parte, de esta inquietud para poder dotar a los vehículos de Seguridad Pública de este sistema que permite la recuperación de vehículos robados”.

“Nuestro compromiso es a seguir contribuyendo al desarrollo de la comuna en materias tan importantes como la seguridad, la que no sólo es responsabilidad de nuestras policías, es responsabilidad también de nuestras autoridades, de la ciudadanía, de la empresa privada y por eso en conjunto debemos combatirla”, concluyó Abasolo.

Por su parte el Gerente de la Asociación de Aseguradoras de Chile, Diego Rojas, manifestó que “Hemos desarrollado, con talento maulino, una aplicación denominada Safe By Wolf, que logra transformar un teléfono celular en un sistema automático de lector de patentes. Lo que quiere decir que con la cámara del celular se capta una patente, y en tiempo real verifica si es robada o no y da una alerta”.

“Esta tecnología la tiene hoy día Parral, a través de una trabajo en conjunto y colaborativo, sin costo para el municipio, por un convenio que hemos firmado con la Asociación Chilena de Municipalidades que da el respaldo legal y administrativo para que podamos trabajar público – privado, no hay transferencias financieras, es sólo tecnología, lo que permite que tengamos mejor desarrollo. Esto se está haciendo en varias comunas del país con muy buenos resultados, y el año pasado con esta aplicación pudimos recuperar casi mil vehículos en diferentes partes de Chile. Es muy importante que las Corporaciones de Desarrollo empujen a buscar nuevos espacios y así podamos construir puentes entre lo público y privado”, finalizó Rojas.