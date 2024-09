Nacional 21-09-2024

Legislación, derechos de los hijos y efectos en la mujer: Las múltiples aristas en el debate por la gestación subrogada

Un debate en torno a derechos, efectos y la propia práctica se instaló estas semanas tras conocerse la experiencia de una mujer que contó su historia como persona nacida de un vientre subrogado. Su experiencia, aunque validada por voces que han intervenido en el tema, es contratada por algunos con las nuevas formas en que este proceso se realiza y las garantías para los hijos nacidos de estos procedimientos, entre ellos, avanzar en la legislación, aunque no todos comparten esa mirada.

A inicios de septiembre, una entrevista en Reportajes de El Mercurio dio cuenta de una mujer de 32 años, Olivia Maurel, residente en Francia, quien nació a través de un vientre subrogado. Cuenta que siempre tuvo el instinto de que había llegado al mundo a través de otra madre, distinta a la que la crió. "Había demasiadas diferencias entre ella y yo. Emocionalmente, tampoco estábamos muy unidas", contó. Tras pasar por varios proceso difíciles -como depresión, intentos de suicidio y sufrir una violación-, a los 17 años decidió investigar sobre sus orígenes. Allí descubrió que en la zona donde había nacido, en Kentucky, Estados Unidos, funcionaban varias agencias de gestación subrogada, y no tuvo dudas de que ese era su caso. A los 30, decidió hacerse una prueba de ADN que confirmó todo. Maurel, quien es una reconocida influencer, cuenta que al día de hoy no habla con sus padres, porque decidió contarlo todo. Su opinión sobre el vientre subrogado es clara: "No quiero que otro niño viva lo que yo he vivido: ser privado de su madre, de su historia. El solo pensar que en este momento hay otros niños que seguramente sufren los mismos dolores, me hace daño". La influencer está a favor de la abolición de este sistema de gestación, la que tilda de una práctica "infame e inhumana. Estamos, con pleno conocimiento, creando niños para cumplir los deseos egoístas de adultos que quieren tener un bebé perfecto a cualquier precio. Estamos, a propósito, arrancando a niños de sus madres, creando sistemáticamente traumas de abandono que van a surgir en alguna etapa de la vida del niño", dijo al citado medio.