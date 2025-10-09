Política 09-10-2025

Legislarán para restringir beneficios fiscales a inmigrantes irregulares



La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara aprobó en forma unánime -con 9 votos a favor-, la idea de legislar el proyecto que busca restringir el acceso de inmigrantes irregulares a beneficios de cargo fiscal.

La moción pretende desincentivar el ingreso al territorio nacional por pasos no habilitados. Para esto, se aumentan las exigencias para la obtención de prestaciones del Estado. Así, se propone que para acceder a la postulación de beneficios estatales los extranjeros requerirán de cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Igual requisito se exigirá para la inscripción en el Registro Social de Hogares o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace.

El texto presentado por diputados de las bancadas de Chile Vamos, busca corregir lo que ocurre con las personas que ingresaron al país por la puerta chica sin cumplir con la normativa vigente. Es decir, ingresos con visa de turismo o por concepto de paz humanitaria o asilo.

Al respecto, explican que a los inmigrantes irregulares que se atienden en un consultorio o que acceden a servicios de educación se les asigna un RUT y nombre provisorio, sin la necesidad de acreditar su identidad. Esto genera una sobresaturación del sistema.

En contra, se argumenta que este es un pésimo proyecto, que se enfoca de mala manera y es populista. Agregan que este hace una caricatura para fundamentarlo.



