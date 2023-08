Nacional 31-08-2023

Lenta creación de empleos y una desocupación que podrían alcanzar el 9%: Análisis al mercado laboral

Las proyecciones que realizaron distintos expertos respecto a cómo terminará el desempleo en Chile este año van en línea común. Si bien no estiman que la cifra llegue a los dos dígitos, sí ven una tasa en torno a 9% al finalizar 2023 y todavía lejos recuperar los niveles previos a la pandemia. Este análisis se da luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara esta mañana que la tasa de desocupación en el país subió a 8,8% en durante el trimestre móvil comprendido entre mayo y julio de 2023, por sobre el 8,6% que pronosticaba el mercado.



La cifra significó un aumento de 0,9 puntos porcentuales en doce meses, siendo así, completando así el noveno incremento anual consecutivo. Al respecto, César Guzmán, gerente macroeconomía del Security, sostuvo que estas cifras mostraron “nuevas señales de deterioro gradual del mercado laboral”. En su análisis, “se observan las primeras señales que llevarían a una reversión del sorpresivo aumento del empleo en la primera mitad del año, en línea con nuestra expectativa”. Según explicó, esto va en línea con la debilidad que viene mostrando la economía chilena traducido en “un PIB que no crece respecto a 2022”. es un marco que prevé cierta mantención en el nivel de la actividad económica, que “resultaría en un PIB que no crece respecto a 2022”.