Editorial 29-04-2023

Lesiones a ciclistas

Con el fin generar conciencia en los automovilistas sobre sus acciones en el marco de la convivencia vial, los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobaron en general y por unanimidad, el proyecto, en segundo trámite, que sanciona al conductor de vehículos motorizados que lesione o cause daño a quien se traslade en bicicleta.



El proyecto estable que a los conductores responsables de lesiones se les sancionará, además de las penas ya establecidas (reclusión mínima a media, cuando el hecho importare crimen; reclusión menor en sus grados mínimos o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, cuando importare simple delito), con la suspensión de su licencia de conducir. El tiempo de la suspensión lo determinará el juez y dependerá del tipo de lesiones, pudiendo llegar incluso a los 60 meses.



En caso de reincidencia, además de las sanciones señaladas, el juez podrá suspender la licencia de conducir. Podrá variar desde 48 meses hasta la inhabilidad perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal.



Adicionalmente, se establece que constituye presunción de responsabilidad del conductor cuando no se mantenga una distancia razonable y prudente con los vehículos motorizados y ciclos que le anteceden o circulan en la calzada.



Finalmente, la norma modifica la escala de multas de las infracciones de tránsito, las que pueden llegar a 6 UTM (unos 315 mil pesos) cuando sean calificadas como “gravísimas”.