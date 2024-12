Opinión 03-12-2024

Leucemia Mieloide Aguda: Concienticemos sobre su impacto en Chile

Dr. Giovanny Montoya

Astellas Farma Colombia & South Cone





Si bien existen varios tipos de cáncer con mayor prevalencia en Chile, la Leucemia Mieloide Aguda (LMA) es uno de los retos más complejos y que pone a prueba a todo el sistema de salud, debido a su agresividad, la complejidad de su tratamiento y la manera en que afecta la calidad de vida de quienes la padecen.



En Chile, la LMA tiene una incidencia de 6,1 casos por cada 100 mil habitantes en hombres, y un 4,2 en mujeres. La tasa de supervivencia en cinco años para pacientes jóvenes es de un 50%, y en mayores de 60 años -el grupo más afectado por este tipo de cáncer- es de un 10%.



Por lo anterior, es de suma importancia poner a disposición los últimos tratamientos disponibles, que de forma conjunta pueden vencer esta enfermedad. Una de las opciones más efectivas para enfrentar este cáncer de la sangre es el trasplante de Médula Ósea. Sin embargo, una gran mayoría de pacientes no pueden realizarlo por su edad avanzada, o por tener comorbilidades.



Puesto que en Chile el trasplante posee cobertura por sistema público hasta los 60 años, es de relevancia conocer las terapias disponibles para quienes no pueden recibir el trasplante, y de esa forma lograr sobrevida con la mejor calidad de vida posible.



En ese sentido, existen herramientas ya creadas, que podrían incorporar estas terapias, como el mecanismo de financiamiento de Drogas de Alto Costo (DAC) establecido en 2019, o la Ley Ricarte Soto, además de la cobertura GES.



Si bien la LMA no es el cáncer más común y prevalente en Chile, es importante darle visibilidad, considerando los grandes obstáculos que deben enfrentar actualmente quienes lo padecen.