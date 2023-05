Opinión 06-05-2023

Ley Corta Isapres

Me dirijo a usted para hablar sobre la propuesta de ley corta que está siendo diseñada por el Ejecutivo en respuesta al fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores de las isapres.



Uno de los puntos más importantes es la cuantía de las devoluciones que deben realizar las isapres por los cobros aplicados por concepto de tablas de factores sobre el marco establecido en 2020. La ministra señaló que se debe rebajar el cobro a las personas y recalcular el costo del plan, lo que significa una merma en los ingresos de las isapres. Al mismo tiempo, es necesario devolver al conjunto de personas, lo que la Corte establece que es un cobro en exceso.



Hay informaciones que señalan que el monto de esas devoluciones se acerca a los US$ 1.400 millones. Asimismo, el sector privado de salud ha estado en alerta en los últimos días ante las versiones respecto de que el diseño del proyecto de ley corta no habría sido aprobado a nivel del Comité Político. Y que ante esa oposición, La Moneda intervino en el proceso con el objetivo de reformular el proceso.



Esperamos que este proceso se lleve a cabo de manera transparente y con el interés de proteger los derechos de los usuarios de las isapres. La administración eficiente de esta industria es crucial para garantizar el acceso a la salud y que tres millones de nuevos pacientes saturen aún más el sector público de salud.



Las isapres son y siempre han sido un muy rentable negocio. Y el que diga lo contrario solamente nos está distrayendo con un bosque que no nos deja ver el árbol.





Sergio Bustamante

CEO Colabor@med